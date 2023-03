A reflexiva comédia romântica que todo mundo está vendo na Netflix

Comédias românticas costumam fazer bastante sucesso na Netflix, vide Para Todos os Garotos que Já Amei e A Barraca do Beijo. Agora, a plataforma de streaming conseguiu emplacar mais uma obra do gênero, o filme Já Era Hora.

Dante é muito feliz com a namorada Alice, mas sua relação com o tempo não é das melhores. Cheio de compromissos, ele está sempre atrasado e tem a impressão de que a vida passa rápido demais. Isso também acontece em seu aniversário de quarenta anos, quando acaba chegando tarde na própria festa.

Dante acha que existe uma solução: se trabalhar bastante, pode ser que tenha mais tempo livre no futuro. Mas, na manhã seguinte, um ano se passou. Para sua surpresa, Alice está grávida de quatro meses e ele não tem ideia do que aconteceu no resto do ano.

Ao despertar novamente, Dante já tem quarenta e dois anos, e Alice coloca uma linda bebê em seus braços. É aí que ele percebe estar vivendo um pesadelo. Por algum motivo inexplicável, sua vida está acelerada… sem memória nem controle. Será que Dante vai aprender a dar valor ao tempo antes que tudo desmorone?

Mais sobre Já Era Hora

Já Era Hora lembra muito outras comédias como Click, Questão de Tempo e Feitiço do Tempo.

O filme equilibra bem as risadas e os momentos mais dramáticos, trazendo uma bela reflexão sobre tempo, prioridades e os valores que damos às coisas simples da vida.

Há poucas críticas publicadas até agora sobre a obra, mas elas são positivas.

“Por mais engraçado que o filme seja, ele também nos envia uma mensagem convincente para dar um passo para trás”, escreveu Jason Flatt, do But Why Tho?.

“Já Era Hora é uma grande alegoria para o quão ruim todos nós somos em viver no presente e quão difícil, mas necessário, é mudar a nós mesmos antes que seja tarde demais”, escreveu Marshall Shaffer, do Decider.

Atualmente, Já Era Hora está em segundo lugar dentre os 10 filmes mais assistidos da Netflix nos últimos dias.

Já Era Hora está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.