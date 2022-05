A surpreendente história real por trás de Posto de Combate

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Posto de Combate se tornou um inesperado sucesso na plataforma. O longa garantiu a medalha de ouro no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. Muitos espectadores não sabem, mas a chocante história do filme é baseada eventos reais da Guerra do Afeganistão.

“Uma pequena unidade de soldados americanos em uma base no Afeganistão enfrenta um ataque esmagador do Talibã na Batalha de Kamdesh”, afirma a sinopse oficial de Posto de Combate na Netflix.

O elenco do longa é liderado por Scott Eastwood – que faz sucesso na Netflix com o thriller Instinto Assassino. Posto de Combate conta também com Caleb Landry Jones (Corra!) e Orlando Bloom (O Senhor dos Anéis).

Se você já conferiu a trama alucinante de Posto de Combate na Netflix; conheça abaixo a surpreendente história real por trás do longa.

História real de Posto de Combate deixa assinantes da Netflix chocados

Na Netflix, Posto de Combate acompanha a história real da Batalha de Kamdesh, um dos conflitos mais sangrentos da Guerra do Afeganistão.

Em 2009, mais de 300 combatentes do Talibã atacaram 54 soldados americanos e colaboradores letões e afegãos.

No ataque, as forças americanas demonstraram grande estratégia e bravura. Os envolvidos foram premiados com 21 Estrelas de Bronze, 9 Estrelas de Prata e 2 Medalhas de Honra.

Posto de Combate é baseado no livro “The Outpost: An Untold Story of American Valor” (Posto de Combate: Uma História Não Contada de Bravura Americana), escrito pelo jornalista Jake Tapper – que atualmente trabalha como um dos âncoras da emissora CNN.

Narrada no novo filme de guerra da Netflix, A Batalha de Kamdesh aconteceu em PRT Kamdesh – renomeada posteriormente de PRT Keating – uma das várias bases militares instaladas no Norte do Afeganistão.

Localizada em um vale isolado, cercado pelas montanhas de Hindu Kush, a base de Kamdesh era considerada uma das mais perigosas de todo o país.

Dada sua localização privilegiada, a base costumava ser alvo dos mais diversos ataques das forças do Talibã.

Um desses ataques culminou em uma das batalhas mais violentas da Operação Enduring Freedom.

Na batalha em questão, 53 soldados americanos (acompanhados de 2 especialistas letões e alguns aliados afegãos) enfrentaram mais de 300 insurgentes do Talibã.

Ao final da batalha, 27 soldados americanos foram feridos. 8 deles não resistiram às lesões e acabaram morrendo.

Os soldados Clint Romesha (vivido por Scott Eastwood em Posto de Combate) e Ty Michael Carter (interpretado por Caleb Landry Jones), receberam a Medalha de Honra e se tornaram parte de um dos batalhões mais decorados de toda a guerra.

Ty Carter, inclusive, faz uma participação especial em Posto de Combate. O militar aparece no fundo de uma das cenas do longa. É uma aparição muito rápida, que deve passar despercebida pela maioria dos espectadores.

Posto de Combate está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

