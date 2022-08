A surpreendente história real por trás de Treze Vidas – O Resgate

Disponível no catálogo do Amazon Prime Video, Treze Vidas – O Resgate acompanha uma dramática história de sobrevivência. Sucesso com o público brasileiro, o filme tem chamado a atenção por sua trama emocionante, cheia de reviravoltas. Quem já conferiu o longa quer saber: sua história é baseada em eventos reais?

“12 jovens e seu treinador de futebol acabam ficando presos em uma caverna alagada na Tailândia. Agora é impossível atravessar a caverna nadando e uma super missão de resgate é montada para salvar as treze vidas que estão em perigo”, afirma a sinopse oficial de Treze Vidas – O Resgate.

Produzido e dirigido por Ron Howard (Arrested Development), o filme traz Viggo Mortensen (O Senhor dos Anéis), Colin Farrell (Batman), Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi) e Tom Bateman (Assassinato no Expresso do Oriente) no elenco principal.

Explicamos abaixo tudo que os assinantes do Prime Video precisam saber sobre a história real de Treze Vidas – O Resgate; confira.

Treze Vidas – O Resgate é baseado em história real

A trama de Treze Vidas – O Resgate é baseada na história real dos 12 jogadores do time Wild Boars, que junto com o técnico assistente, ficaram presos na caverna de Tham Luang, no norte da Tailândia.

Em 23 de junho de 2018, os jogadores decidiram explorar as cavernas, algo que já haviam feito diversas vezes. Infelizmente, o período chuvoso acabou chegando mais cedo, e o time acabou preso na caverna, sob risco de inundação.

Nos primeiros dias, a Marinha Tailandesa – junto com moradores locais – tentou de tudo para tirar os adolescentes da caverna. No entanto, os esforços foram infrutíferos. A partir daí, o governo da Tailândia soou um alarme internacional, pedindo o auxílio de qualquer pessoa que tivesse experiência com a exploração de cavernas.

Em seguida, exploradores do mundo todo viajaram à Tailândia para ajudar o esforço humanitário.

Os mergulhadores britânicos Rick Stanton e John Vonlanthen – que em Treze Vidas são interpretados por Viggo Mortensen e Colin Farrell – lideraram as buscas.

A dupla também recebeu o auxílio do explorador belga Ben Reymenants e do mergulhador francês Maksym Polejaka.

Com a progressão do tempo, a situação ficava ainda mais complicada, principalmente com a redução do nível de oxigênio na caverna.

Após nove dias de buscas, os mergulhadores finalmente encontraram os 12 jogadores e o técnico, todos com vida.

Para tirá-los da caverna, o time de salvadores contou com a ajuda do Dr. Richard Harris – vivido por Joel Edgerton em Treze Vidas – para sedar os garotos e trazê-los de volta à superfície, amarrados em esteiras flexíveis.

Felizmente, a estratégia deu certo. Um a um, a equipe de salvamento conseguiu tirar todos os garotos da caverna. Porém, alguns salvadores morreram no processo.

Em uma entrevista a um jornal britânico, Vorakorn Reutaivanichkul, um dos produtores de Treze Vidas, explicou o objetivo do longa.

“Nós não queríamos mais uma história de salvadores brancos. Não somente por ela já ter sido contada à exaustão, mas também porque não foi isso que aconteceu. O filme é uma visão animadora sobre o que os humanos fazem em uma situação de crise. Acho que precisamos disso nesse mundo moderno”, comentou o produtor.

O drama de sobrevivência Treze Vidas – O Resgate, está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video.

