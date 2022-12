A trágica história real por trás de As Linhas Tortas de Deus

Sucesso na Netflix, As Linhas Tortas de Deus ganhou fãs no mundo inteiro por sua temática sombria, reviravoltas na trama e final surpreendente. Por isso, muita gente se pergunta: o filme é baseado em uma história real? A resposta é mais complexa do que parece.

“Alegando sofrer de paranoia, uma detetive particular se interna em um hospital psiquiátrico para investigar a morte de um dos pacientes”, afirma a sinopse oficial de As Linhas Tortas de Deus.

Continua depois da publicidade

Bárbara Lennie (A Garota de Fogo), vencedora do Prêmio Goya, estrela esse thriller comandado por Oriol Paulo. Eduard Fernández (30 Moedas) e Loreto Mauléon (Pátria) completam o elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de As Linhas Tortas de Deus e a trágica história real por trás do filme da Netflix.

Conheça a inspiração real de As Linhas Tortas de Deus na Netflix

As Linhas Tortas de Deus, diferentemente do que muitos espectadores imaginam, não é baseado em uma história real.

Na verdade, o filme da Netflix é baseado no livro “Los renglones torcidos de Dios”, lançado em 1979 por Torcuato Luca de Tena.

As Linhas Tortas de Deus não é baseado em uma história real, mas para escrever o livro, o autor fez uma intensa pesquisa em manicômios e hospitais psiquiátricos.

Na verdade, para compor a obra, Torcuato passou quase três semanas em um hospital psiquiátrico de Conxo, na região de Santiago de Compostela.

Assim como a protagonista do livro, o escritor conversou com médicos, pacientes e visitantes. A partir daí, pôde construir um retrato fiel sobre a vida dos “loucos” nos hospitais psiquiátricos da Espanha.

Infelizmente, este centro de saúde mental foi investigado por imperícia e abuso físico (e emocional) contra os pacientes, cujas condições mentais já eram muito frágeis.

O escândalo foi revelado pelo psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera, que também colaborou com o autor escrevendo o prólogo da obra que inspira As Linhas Tortas de Deus na Netflix.

Em 1979, o ano de publicação do livro, as doenças mentais ainda eram vistas como um tema muito complexo. A abordagem era marcada por preconceito, crendices, fanatismo religioso e intolerância.

Antes de lançar seu famoso livro, o escritor espanhol Torcuato Luca de Tena já era bastante conhecido como novelista, tendo ganhado o Prêmio Nacional de Literatura em 1955, por sua obra “O Embaixador do Inferno”; e o Prêmio Planeta, em 1961, por “La Mujer de Otro”. O autor faleceu em 1999, aos 76 anos.

A adaptação do livro de Torcuato, na Netflix, é produzida pelo trio Guillem Clua, Oriol Paulo e Lara Sendim

Você já pode conferir a trama de As Linhas Tortas de Deus na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.