Abandonou o barco: Astro da Marvel quer ser vilão da DC

Dave Bautista viu a carreira mudar com o papel de Drax em Guardiões da Galáxia. Agora, o ator da Marvel está pronto para novos desafios e um deles é como um vilão na DC.

O astro volta em Guardiões da Galáxia Vol. 3, que tem estreia prevista para 2023. Porém, Dave Bautista admite que o tempo dele na Marvel está acabando.

Entre algumas razões, o ator diz que não está mais com idade de manter a forma para aparecer sem camisa em filmes. Dave Bautista também quer explorar novos papéis.

“Eu terei 54 anos quando Guardiões da Galáxia 3 sair e essa coisa de ficar sem camisa está ficando cada vez mais difícil para mim. E esse ciclo chegou ao fim, estou pronto para me afastar e encerrar tudo”, já declarou o famoso.

Curiosamente, a declaração acontece no mesmo momento que James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, ganha mais projetos na DC. Dave Bautista adora o cineasta e quer repetir a parceria na editora da Liga da Justiça.

O astro da Marvel sabe até qual papel de vilão quer na DC.

Ator da Marvel quer ser vilão do Batman na DC

Em muitas entrevistas e até nas redes sociais, Dave Bautista afirma que quer ser o Bane na DC. Na trilogia de O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, Tom Hardy teve o papel.

Como o Batman ganhou nova história nos cinemas – e terá um universo com Robert Pattinson, o astro da Marvel quer o papel. Se não for em longa de Bruce Wayne, o famoso de Guardiões da Galáxia aceita até em outros projetos.

“Eu quero tanto ser Bane que eu fui para Warner Bros, tive um encontro com eles, tive um encontro com a DC, e disse, ‘Eu quero ser Bane’. Eu não estou brincando. Eles me disseram, ‘Não estamos nem escalando ele’. E eu respondi, ‘Não me importo, vou ser ele'”, contou Dave Bautista.

Além disso, Dave Bautista quase esteve em O Esquadrão Suicida, de James Gunn. Porém, o ator acabou não conseguindo assumir o papel não revelado, ficando de fora do filme da DC.

Parece que após ser o Drax em Guardiões da Galáxia, o destino do ator da Marvel parece mesmo ser a DC.

Novo filme da Marvel, Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega em 5 de maio de 2023.

