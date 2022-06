Abracadabra 2: As bruxas estão de volta em trailer no Disney+

As bruxas estão de volta em trailer de Abracadabra 2 no Disney+.

A plataforma de streaming divulgou o primeiro teaser trailer da sequência do clássico filme de 1993, muito aguardado pelos fãs (via ComicBook).

O trailer se concentra em um grupo de meninas, duas das quais iniciam o ritual para trazer de volta as irmãs Sanderson, as antagonistas do filme.

À medida que as irmãs ganham vida e as jovens correm para a floresta, essas três estudantes do ensino médio precisam impedir que as bruxas causem alvoroço na cidade.

Veja o trailer, abaixo.

O elenco e direção de Abracadabra 2

Se juntam a Abracadabra 2, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen. Anne Fletcher é a diretora do filme.

“Faz 29 anos desde que alguém acendeu a vela da Chama Negra e ressuscitou as irmãs do século 17, e eles estão em busca de vingança. Agora cabe a três estudantes do ensino médio impedir que as bruxas vorazes causem um novo tipo de destruição em Salem antes do amanhecer de All Hallow’s Eve”, diz a sinopse.

Abracadabra 2 chegará ao Disney+ em 30 de setembro. Clique aqui para assinar a plataforma.

