Abracadabra 2: Tudo sobre a continuação do clássico no Disney+

Quase 30 anos após o lançamento de Abracadabra, a continuação do longa finalmente chega ao catálogo do Disney+. O filme traz de volta as divertidas Irmãs Sanderson – interpretadas por Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker. Com a estreia de Abracadabra 2, o streaming inaugura, oficialmente, a temporada do Halloween.

Um “clássico da Sessão da Tarde”, Abracadabra chegou aos cinemas em 1993. O filme acompanha a história de um trio de bruxas que é acidentalmente revivido por um adolescente virgem.

Abracadabra 2, recém-chegado ao Disney+, é uma produção de Jen D’Angelo. A direção fica por conta de Anne Fletcher, mais conhecida por comédias românticas como A Proposta e Vestida Para Casar.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e a estreia de Abracadabra 2 no Disney+; confira.

Conheça a história de Abracadabra 2

A história de Abracadabra 2 é ambientada nos dias atuais, 29 anos após a ressurreição das Irmãs Sanderson pela Vela da Chama Negra.

O novo filme começa enquanto as adolescentes Becca e Izzy se preparam para celebrar o Halloween e o aniversário de 16 anos de Becca.

A dupla decide visitar uma loja de artigos ocultos – que antigamente era a cabana das Irmãs Sanderson – para encontrar uma vela e cumprir uma tradição anual.

Porém, Becca e Izzy não demoram a perceber que a vela, na verdade, é outra Vela da Chama Negra.

À medida que a lua cheia espreita no céu, a dupla decide acender a vela, e nesse momento, acaba revivendo as Irmãs Sanderson mais uma vez.

“Faz 29 anos que a vela da chama negra foi acesa e ressuscitou as irmãs do século 17, e elas querem vingança. Agora, três adolescentes devem impedir que as bruxas vorazes causem mais estrago em Salem antes do amanhecer de Halloween”, afirma a sinopse oficial de Abracadabra 2.

Elenco de Abracadabra 2 tem velhos conhecidos e novas adições

Atingindo em cheio a nostalgia dos fãs, Abracadabra 2 traz de volta boa parte do elenco do filme de 1993.

Bette Midler (O Clube das Desquitadas), Kathy Najimy (Tá Todo Mundo Louco) e Sarah Jessica Parker (Sex and the City) retornam como Winifred, Mary e Sarah – as Irmãs Sanderson.

Whitney Peak, de O Mundo Sombrio de Sabrina, e a novata Belissa Escobedo, interpretam Becca e Izzy.

Lilia Buckingham, das séries Crown Lake e Zoe Valentine, é Cassie, uma amiga afastada de Becca que ajuda a protagonista a deter as Irmãs Sanderson.

Doug Jones, o Billy Butcherson do filme original, também retorna em Abracadabra 2 como o divertido zumbi.

O elenco principal de Abracadabra 2 é completado por Sam Richardson (Veep), Hannah Waddingham (Ted Lasso) e Tony Hale (Arrested Development), além de participações especiais das drag queens Ginger Minj, Kahmora Hall e Kornbread Jeté.

Abracadabra 2 está disponível no Disney+. Veja abaixo o trailer. Clique aqui para assinar a plataforma.

