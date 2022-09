Abracadabra 3 pode acontecer? Diretora responde

A diretora de Abracadabra 2, Anne Fletcher, revelou se um terceiro filme pode acontecer.

Com a estreia do segundo filme se aproximando, já há questionamentos se uma sequência está sendo planejada pela Disney.

Fletcher, diretora do filme, comentou sobre as possibilidades de Abracadabra 3 ser anunciado pelo estúdio, assim que o segundo filme chegar ao Disney+ (via ScreenRant).

“Eu definitivamente o mantive aberto para qualquer sequência. Agora cabe a eles se quiserem fazê-lo. Não posso dizer nada além de sim, é deixado em aberto”, disse ela. “Eles vão fazer isso? Eu não sei, eles nem falaram sobre isso, que eu possa ser honesta com você.”

A própria diretora concede um spoiler do filme, revelando que o final será aberto, justamente preparando terreno para uma sequência. Porém, ela não revelou outros detalhes.

O elenco e direção de Abracadabra 2

O elenco conta com Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen. Anne Fletcher é a diretora do filme.

“Faz 29 anos desde que alguém acendeu a vela da Chama Negra e ressuscitou as irmãs do século 17, e eles estão em busca de vingança. Agora cabe a três estudantes do ensino médio impedir que as bruxas vorazes causem um novo tipo de destruição em Salem antes do amanhecer de All Hallow’s Eve”, diz a sinopse.

Abracadabra 2 chegará ao Disney+ em 30 de setembro. Clique aqui para assinar a plataforma.

