Abracadabra 3 vai acontecer? Atriz responde

A atriz que interpreta Winifried, Bette Midler, revelou se uma sequência de Abracadabra 2 pode acontecer.

O clássico filme de 1993 não será o único para as irmãs Sanderson aterrorizarem Salem. A sequência está próxima de estrear, e reuniu novamente as atrizes Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Em recente entrevista, Midler revelou que não sabe se o Disney+ planeja Abracadabra 3. No entanto, ela assinaria um contrato caso houvesse um terceiro filme, mas não consegue imaginar alguma história (via ScreenRant).

“Não sei. Tenho inveja de outros atores que têm franquias. Depois de 30 anos sem sequência de Abracadabra, sempre tive inveja de pessoas que fazem seu personagem favorito mais de uma vez”, disse ela. “O fato de termos feito isso finalmente, depois de 30 anos promovendo a ideia, estou feliz por termos feito isso.”

“Eu adoraria ter uma franquia, especialmente um personagem que eu amo interpretar. Se houvesse um terceiro, é claro que eu assinaria. Não consigo imaginar qual seria a história”, concluiu a atriz.

Mais sobre Abracadabra 2

O elenco conta com Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Waddingham, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen. Anne Fletcher é a diretora do filme.

“Faz 29 anos desde que alguém acendeu a vela da Chama Negra e ressuscitou as irmãs do século 17, e eles estão em busca de vingança. Agora cabe a três estudantes do ensino médio impedir que as bruxas vorazes causem um novo tipo de destruição em Salem antes do amanhecer de All Hallow’s Eve”, diz a sinopse.

Abracadabra 2 chegará ao Disney+ em 30 de setembro. Clique aqui para assinar a plataforma.

