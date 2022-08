Aclamado drama de Denzel Washington faz sucesso na Netflix

Se você curte filmes dramáticos e emocionantes, não deixe de conferir O Voo. Aclamado por público e crítica, o longa acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. A trama é ancorada por uma poderosa performance de Denzel Washington – que rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator.

Com roteiro de John Gatins (Kong: A Ilha da Caveira) e direção de Robert Zemeckis (De Volta Para o Futuro), O Voo chegou aos cinemas em 2012.

Continua depois da publicidade

Em seu lançamento original, o longa se tornou um verdadeiro fenômeno de bilheteria. Com um orçamento de apenas 31 milhões de dólares, o filme faturou 161 milhões nas exibições mundiais. O Voo também conquistou a crítica especializada, aparecendo em várias listas dos “Melhores Filmes do Ano”.

Mostramos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a trama de O Voo, a performance de Denzel Washington e o elenco do longa.

Conheça a trama surpreendente de O Voo

A trama de O Voo é (levemente) inspirada no acidente do Voo 261 da Alaska Airlines, ocorrido em 2000.

No centro da história está William ‘Whip’ Whitaker Sr., um piloto alcoólatra que, de maneira quase milagrosa, consegue salvar um avião de um terrível acidente.

“Um piloto salva um avião com uma aterrissagem heroica e ganha a admiração de todos, mas ele próprio guarda muitas dúvidas sobre o que realmente aconteceu”, afirma a sinopse oficial do longa.

Como indica a sinopse, o longa acompanha a história de Whip Whitaker, um piloto comercial que sofre com o vício em álcool e drogas – mas sempre consegue aterrissar seus voos em segurança.

Tudo muda quando um erro mecânico coloca um avião lotado em rota de colisão com o solo. Surpreendentemente, o personagem de Denzel Washington consegue salvar a aeronave em uma manobra ousada, que resulta na morte de apenas 6 pessoas.

Balançado pela experiência, Whip decide buscar a sobriedade – o que fica cada vez mais difícil quando a investigação do acidente expõe seus vícios.

O Voo tem Denzel Washington e grande elenco na Netflix

Como citamos anteriormente, o elenco de O Voo é liderado por Denzel Washington, em uma das melhores performances de sua carreira.

Famoso por filmes como Dia de Treinamento e A Tragédia de Macbeth, o astro dá um show como o protagonista Whip Whitaker. Por sua performance, Washington foi indicado ao Oscar de Melhor Ator (mas acabou perdendo para Daniel Day-Lewis, de Lincoln).

Don Cheadle, o Máquina de Combate dos filmes do MCU, vive Hugh Lang, o advogado que defende Whip da acusação de negligência.

Kelly Reilly (Yellowstone) é Nicole, uma mulher que desenvolve uma grande conexão com Whip.

Bruce Greenwood (Treze Dias que Abalaram o Mundo) vive Charlie Anderson, o representante do Sindicato de Pilotos Aéreos.

John Goodman, de séries como Roseanne e filmes como Trumbo e Atômica, interpreta o traficante de drogas Harling Mays.

O elenco de O Voo conta também com Melissa Leo (A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos), Tamara Tunie (O Advogado do Diabo), Nadine Velazquez (My Name is Earl) e Brian Geraghty (The Alienist).

O Voo está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

