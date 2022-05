Aclamado pela crítica, thriller com Viola Davis estreia na Netflix

Se você curte thrillers imprevisíveis e histórias de suspense, As Viúvas é uma ótima sugestão. Celebrado pela imprensa especializada, o filme acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Com Viola Davis no papel principal e uma trama surpreendente, o longa tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma.

Lançado originalmente em 2018, As Viúvas é uma produção de Steve McQueen, cineasta conhecido por filmes como o premiado 12 Anos de Escravidão. O longa é levemente baseado em uma série de TV britânica, exibida nos anos 80.

Em sua estreia original, As Viúvas garantiu uma bilheteria sólida e recebeu inúmeros elogios da crítica especializada. Com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa foi aclamado por sua trama eletrizante e pelas performances do elenco. Viola Davis foi indicada ao prêmio BAFTA de Melhor Atriz.

Conheça abaixo a história imprevisível e o elenco de estrelas de As Viúvas na Netflix.

De que fala a história de As Viúvas na Netflix?

A premissa de As Viúvas é bastante simples: quatro mulheres tentam roubar 5 milhões de dólares para pagar dívidas dos maridos falecidos.

“Quatro viúvas decidem cometer um assalto para pagar a dívida astronômica que os maridos criminosos deixaram”, afirma a sinopse oficial de As Viúvas na Netflix.

A trama de As Viúvas começa quando um tiroteio policial ocasiona a morte de 4 ladrões durante uma tentativa de assalto.

Veronica, Linda, Alice e Belle – as viúvas dos criminosos – não têm nada em comum além da dívida milionária deixada pelas atividades ilegais dos maridos.

Em busca de um futuro independente, Veronica junta forças com as outras três mulheres. O grupo, então, bola um plano para roubar 5 milhões de dólares da casa de um influente político.

O dinheiro seria utilizado para pagar a dívida dos maridos com um perigoso gângster. Mas no decorrer da jornada, as personagens descobrem segredos familiares e entram cada vez mais fundo no universo do crime organizado.

Elenco de As Viúvas tem Viola Davis e estrela da Marvel

Como citamos acima, o elenco de As Viúvas é liderado por Viola Davis no papel de Veronica.

Considerada uma das atrizes mais celebradas da atualidade, Davis é conhecida por performances em filmes como Um Limite Entre Nós, Histórias Cruzadas e A Voz Suprema do Blues, além da série How To Get Away With Murder.

Michelle Rodriguez (Velozes e Furiosos, Avatar) vive Linda, a dona de uma loja de roupas e viúva de Carlos.

Elizabeth Debicki – conhecida por interpretar a vilã Ayesha nos filmes do MCU – é Alice, a viúva de Florek.

Cynthia Erivo, famosa por viver a abolicionista Harriet Tubman na cinebiografia Harriet, interpreta Belle.

Carrie Coon, a Proxima Midnight dos filmes da Marvel, vive Amanda, uma viúva que não se envolve nos planos de Veronica.

Harry, Florek, Carlos e Jimmy – os maridos das Viúvas – são interpretados respectivamente por Liam Neeson (Busca Implacável), Jon Bernthal (O Justiceiro), Manuel Garcia-Rulfo (O Poder e a Lei) e Coburn Goss (The Lucky Ones).

Brian Tyree Henry (Eternos) é Jamal Manning, o gângster que cobra a dívida dos falecidos. Daniel Kaluuya (Pantera Negra), vive Jatemme Manning, o irmão e braço-direito de Jamal.

O elenco principal de As Viúvas é completado por Colin Farrell (Animais Fantásticos) como Jack Mulligan, o político de quem as protagonistas decidem roubar 5 milhões de dólares.

As Viúvas já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

