Adam Driver negocia papel em Fogo Contra Fogo 2

Quase três décadas depois do clássico policial de Michael Mann, Fogo contra Fogo, chegar aos cinemas, o diretor Michael Mann e a Warner Bros estão finalmente desenvolvendo uma continuação.

Conforme o Deadline, Adam Driver está em negociações para interpretar o jovem Neil McCauley, que, no original, foi interpretado por Robert De Niro.

A partir de agora, Mann é a maior voz por trás do projeto. Ele escreveu o livro que dará origem à continuação.

A trama de Fogo Contra Fogo 2

Fogo Contra Fogo 2 foi escrito por Mann e Meg Gardiner e conta a história de tudo o que acontece antes e depois do filme original com os personagens principais.

O livro salta entre dois períodos de tempo, o primeiro seguindo Chris Shiherlis enquanto ele tenta escapar da polícia de Los Angeles e do detetive Vincent Hanna após o assalto a banco que deu errado e avança para um novo território na zona da tríplice fronteira e no sudeste da Ásia.

O segundo enredo leva os leitores de volta a Chicago em 1988, quando McCauley, Shiherlis e sua equipe fazem assaltos na Costa Oeste, na fronteira EUA-México e em Chicago.

Ao mesmo tempo, Hanna é uma estrela em ascensão no departamento de polícia de Chicago perseguindo uma gangue ultraviolenta de invasores domésticos.

As consequências das ações de McCauley e a busca de Hanna causam repercussões inesperadas em uma narrativa paralela.

Desde a sua publicação em agosto, quando se tornou um dos maiores lançamentos do ano, Mann deu a entender que, em última análise, queria adaptar o romance para um filme. Na época, no entanto, ele estava começando a produção da Ferrari com Adam Driver e todo o seu foco estava nesse filme.

O filme original de 1995 trouxe Al Pacino, Robert De Niro como McCauley e Val Kilmer como Shiherlis. Embora tenha sido um sucesso sólido, desde então se tornou um clássico reverenciado como um dos melhores filmes policiais da história.

Ainda não há data de estreia para Fogo Contra Fogo 2.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.