Adam Sandler e Jennifer Aniston lutam por suas vidas no trailer de Mistério no Mediterrâneo 2

A Netflix divulgou o trailer do filme Mistério em Paris, com Adam Sandler e Jennifer Aniston lutando por suas vidas.

Com o retorno dos astros de Mistério no Mediterrâneo, Nick e Audrey Spitz estão com um novo trabalho de detetive pela frente.

A sequência se passa quatro anos desde a primeira aventura, e a missão será ainda mais desafiadora para o casal (via THR).

Os dois são convidados para o casamento na ilha de seu amigo, o Marajá, mas o noivo foi sequestrado e Nick e Audrey precisam descobrir onde ele está.

“Quatro anos após solucionarem o primeiro assassinato, Nick e Audrey Spitz são detetives em tempo integral e precisam fazer sua agência dar certo. Convidados para o casamento de um amigo conhecido como Marajá em sua ilha particular, o casal Spitz se vê novamente no meio de uma grande confusão logo no início da festa”, diz a sinopse.

“O noivo foi sequestrado e todos são suspeitos: os convidados mais glamourosos, os familiares e até a noiva! Em Mistério em Paris, Nick e Audrey Spitz têm nas mãos um caso dos sonhos, com a oportunidade de provar o potencial da agência enquanto viajam por Paris”, conclui a sinopse.

Adam Sandler e Jennifer Aniston retornam aos papéis principais como Nick e Audrey, os detetives do filme. O elenco ainda conta com John Kani, Mark Strong, Jodie Turner-Smith, entre outros.

Jeremy Garelick é o diretor do filme, com James Vanderbilt escrevendo a sequência.

Mistério em Paris estreia em 31 de março na Netflix.

