“Adam Sandler e Queen Latifah parecem um casal de verdade”, diz diretor

Arremessando Alto, novo filme da Netflix, mostra Adam Sandler interpretando um olheiro da NBA que acredita ter encontrado o próximo grande sucesso do esporte.

No entanto, o filme também traz aquela dose de romance ao colocar Queen Latifah, atriz indicada ao Oscar, para interpretar a esposa e principal apoio do personagem de Sandler no longa-metragem.

Jeremiah Zagar, diretor de Arremessando Alto, disse que o elenco não poderia ter sido melhor.

“Adam e Queen são amigos e, para mim, foi maravilhoso ter um casal misto. Estou em um relacionamento misto. E Philly é uma cidade muito negra, judia e italiana, então ver essa combinação foi legal para mim.”, diz o diretor.

Ele continua: “Quando Adam sugeriu o Queen, ficamos emocionados, eles pareciam um casal de verdade. Isso vem de anos de amizade e eles são essas estrelas de cinema que não são o arquétipo perfeito de Hollywood. Há algo mais. Eles têm essa qualidade de pessoa única.”

Relembre o trailer de Arremessando Alto:

Dirigido por Jeremiah Zagar e estrelado por Adam Sandler e Queen Latifah, o filme Arremessando Alto também conta com nomes como Robert Duvall, Ben Foster, Allen Iverson, Trae Young, Doc Rivers, Julius Erving, Anthony Edwards e Juancho Hernangómez em seu elenco.

Leia a sinopse oficial do filme:

“Um olheiro de time de basquete que está em baixa na carreira (Adam Sandler) descobre um jogador excepcional no exterior e traz o fenômeno para os EUA sem a aprovação do seu time. Agora, a dupla tem apenas uma chance de brigar por um espaço na NBA.”

Arremessando Alto já está disponível na Netflix e está surpreendendo os espectadores.

