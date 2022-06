Adam Sandler relembra acidente que sofreu em filme da Netflix: “Humilhante”

Adam Sandler estrela Arremessando Alto (Hustle), novo filme de basquete da Netflix que rendeu ao astro uma lesão na virilha que persiste mesmo quase um ano após o fim das filmagens.

Durante uma entrevista ao portal ET, Sandler fala sobre como foi “humilhante” para ele, alguém que não é bom em basquete, ter que jogar ao lado de astros profissionais do esporte, ainda mais após o acidente que feriu sua virilha e o deixou mancando até hoje.

“Eu joguei com todo mundo, com todos os caras, e é humilhante, sabe? Você dá um lance na frente deles, você vê o quão plano é o seu lance, você vê como você parece burro, você não está em forma. Então, quando eles lançam, você fica tipo, ‘Sim, sim, tudo bem, é assim que você deve jogar’. Um pouco disso acontecia, mas isso foi antes de eu estalar minha virilha. Houve uma noite em que minha virilha não aguentou mais, então eu disse: ‘Acho que vou ter que assistir esses caras’. Já faz um ano e ainda estou mancando como um tolo… é horrível.”

Segundo a descrição oficial do filme, “Um olheiro de time de basquete que está em baixa na carreira (Adam Sandler) descobre um jogador excepcional no exterior e traz o fenômeno para os EUA sem a aprovação do seu time. Agora, a dupla tem apenas uma chance de brigar por um espaço na NBA.

Arremessando Alto estreia dia 08 de junho na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.