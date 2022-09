Adão Negro aparece imponente em nova imagem; veja

Adão Negro, o novo filme da DC que será lançado em outubro, teve uma nova imagem divulgada, mostrando a presença imponente do personagem.

Com o segundo trailer bem próximo de ser lançado, a Warner Bros. está investindo na campanha promocional do longa-metragem de Dwayne Johnson.

O USA Today divulgou uma nova foto mostrando Adão Negro, interpretado por The Rock, com o traje, e dentro de algum templo (via CBR).

Sua presença no local mostra o que o torna único, enquanto o raio que atravessa seu peito está crepitando com a energia mística de seus poderes.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro, da DC, chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.