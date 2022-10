Adão Negro: Astro indica aparição do Superman; saiba mais

O astro de Adão Negro, Dwayne Johnson, está em seu projeto dos sonhos. O novo filme da DC é um dos lançamentos mais aguardados do ano, e Johnson voltou a indicar a aparição do Superman.

Com o super-herói aparecendo apenas em Superman & Lois, muitos fãs se perguntam se é possível que o Homem do Amanhã retorne às telonas. Henry Cavill interpretou o Superman no DCEU, e está disposto a retornar ao papel.

Continua depois da publicidade

O filho favorito de Krypton lutou contra o General Zod em O Homem de Aço no filme de 2013, e posteriormente, Batman e Apocalipse em Batman v Superman: A Origem da Justiça.

Seu retorno triunfal se deu em Liga da Justiça, a versão de Zack Snyder, que acabou ressuscitando o personagem com o auxílio da Caixa Materna. Mas, agora, o herói que está com seu arco concluído, pode fazer uma participação no filme do maior vilão do Shazam.

O Superman vai aparecer no filme?

Os rumores sobre o Superman estar no filme apenas aumentam, à medida que o lançamento de Adão Negro se aproxima.

Em um vídeo recente no Instagram, The Rock indicou que o Homem de Aço poderia aparecer, o que aumentou ainda mais o debate nas redes sociais.

Apesar disso, nada foi confirmado. Porém, em uma entrevista dada ao canal Jake’s Takes, o ator discute sobre a esperança dos fãs de verem Adão Negro enfrentando o Superman de Cavill (via ScreenRant).

“Eu também estava ouvindo os fãs ao mesmo tempo em que você tem Adão Negro. Criaremos o Adão Negro para que ele seja a força mais poderosa e imparável deste planeta. A força mais poderosa e imparável de todo o universo esteve à margem por muito tempo”, disse ele.

Por serem os dois personagens mais fortes do DCEU, é possível que ambos se enfrentem em algum momento. Johnson, além do mais, parece compartilhar um pouco da decepção dos fãs de não haver uma sequência de O Homem de Aço.

Como o Superman poderia aparecer em Adão Negro?

Ainda não ficou claro se ele pode aparecer, no entanto, parte do núcleo do personagem dos quadrinhos está presente, e muito, no novo filme da editora.

No final da segunda temporada de Superman & Lois, foi revelado que Bruno Mannheim, líder da Intergangue, será o vilão da terceira temporada. É algo que não será tão diferente em Adão Negro.

A equipe que apareceu em Superman: A Série Animada ainda será explorada no longa-metragem, o que pode-se ressaltar que, pelo menos, o Escoteiro será mencionado.

Dado a contribuição de Darkseid para a Intergangue ao longo dos quadrinhos da DC, a conexão entre o supervilão da Liga da Justiça com a equipe de vilões pode ser estabelecida no cinema.

Por conta disso, faz ainda mais sentido uma aparição do Superman, já que a Intergangue, que utiliza tecnologia de Apokolips, está bem longe de Metropolis.

No filme, ainda há o fato questionável da presença de Amanda Waller, que aparentemente convocou a Sociedade da Justiça para combater o Adão Negro. Caso a famosa equipe liderada por Gavião Negro não pare o vilão, Waller poderia recorrer ao Superman.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.