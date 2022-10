Adão Negro: Astro se emocionou com ESSA cena do filme

Alerta de spoiler

O novo filme da DC que vem dando o que falar, Adão Negro, é um dos projetos que promete expandir o DCEU como um todo. No entanto, a produção vem dividindo a crítica internacional, embora o público tenha elogiado.

Dependendo do sucesso na bilheteria, os produtores já estão com a ideia de produzir uma sequência, que não deve demorar para ser lançada.

Com a repercussão do longa-metragem, um dos astros do novo filme revelou ter se emocionado com uma cena crucial da trama.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Pierce Brosnan ficou comovido com a morte do Sr. Destino

Em entrevista ao USA Today, Brosnan refletiu sobre a morte honrosa de seu personagem no filme, e compartilhou sua perspectiva como um ator mais velho filmando a cena crucial e comovente.

Brosnan interpretou o Senhor Destino em Adão Negro, um dos membros antigos da Sociedade da Justiça e muito experiente.

As visões do personagem revelavam que quem iria morrer era o Gavião Negro, líder da equipe. No entanto, ele conseguiu encontrar uma terceira opção.

Para o ator, gravar a cena foi emocionante, e ele levou isso como algo pessoal, refletindo que um homem já idoso passou por belíssimos momentos em sua vida.

“Ressoou em mim como um homem que viveu 69 anos e está prestes a completar 70 anos no planeta, e ter visto amigos passarem antes de mim, estando perto da morte”, disse ele.

O Senhor Destino, um dos mais poderosos personagens do filme e da DC, morreu nas mãos do vilão Sabbac, a grande ameaça da trama.

A morte foi chocante, visto o jeito que acontece. Sabbac acaba queimando o herói, o fazendo desaparecer e o Elmo de Nabu cair no chão.

Nos quadrinhos da DC, quem colocar o elmo após a morte de seu outro hospedeiro, terá de ser o novo Senhor Destino. Kent Nelson foi o primeiro e mais velho a ter aceito o papel de protetor da Ordem e do Caos.

Por sua vez, o Senhor Destino é vingado por Adão Negro, e Gavião Negro consegue usar um dos truques que seu aliado o ensinou.

Não está claro se algum dia Kent Nelson pode retornar, visto que, depois de morto, ele atua como uma das mentes junto ao Nabu, para auxiliar um novo hospedeiro.

Adão Negro já está em exibição nos cinemas.

