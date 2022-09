Adão Negro: Ator fala sobre poderes do Senhor Destino

O Senhor Destino é um dos heróis que os fãs mais querem ver no aguardado filme do Adão Negro no DCEU. E para aumentar a empolgação dos fãs, o ator Pierce Brosnam revelou um pouco sobre a experiência de interpretar o personagem.

Brosnam deu uma entrevista recentemente para a GQ dando detalhes sobre seus personagens mais icônicos, e no meio deles estava o mago Senhor Destino.

“É um personagem gigante,” Declarou o ator. “Nunca foi retratado no cinema antes. São 40 anos construindo. Jaume, o diretor, nos permitiu ter aqueles momentos de silêncio.” Brosnan também revelou que seu personagem e o Gavião Negro de Aldis Hodge são “amigos através de várias encarnações”.

O ator também comentou o efeito dos poderes no herói: “Senhor Destino tem o Elmo de Nabu, que é uma maldição e uma benção, porque ele está preso ao poder do elmo. É um vício. É uma maldição. Tudo isso parece um monte de frufru quando você fala desse jeito, mas são as coisas que você deve emprestar seu coração.”

O que mais Pierce Brosnan pensa do personagem?

Brosnan já havia se referido de forma parecida sobre a relação de seu personagem com o elmo que lhe da poder. Na mesma entrevista que disse isso, o ator também falou sobre ser um dos personagens mais antigos da DC. (via Total Film)

“Eu sou o mais velho do grupo,” explicou o ator: “Eu tenho certeza que ele é um dos personagens mais velhos do panteão dos personagens de quadrinhos. Ele é um arqueologia que tem poderes de ver o futuro e reviver os mortos, além de se teletransportar quando está usando o capacete dourado[…] Ele é uma benção e uma maldição.”

Sobre o uniforme do personagem Brosnan disse: “A fantasia e o elmo são muito lindamente desenhados, e eu aprecio bastante. Jaume Collet-Serra é muito inclusiva na colaboração. Ele foi incrível no sentido de que me mandava os designs do elmo para que eu participasse da aparência dele.”

Veremos todo o peso do Senhor Destino no filme Adão Negro que chegará aos cinemas dia 20 de outubro.

