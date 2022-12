Adão Negro causa enorme prejuízo para a Warner Bros

Adão Negro, o filme da DC com Dwayne Johnson, e que expandiu o universo da editora no cinema, parece não ter sido um grande sucesso. O longa-metragem causou um enorme prejuízo para a Warner Bros.

Já com data para chegar na HBO Max, o filme com The Rock não conseguiu alavancar na bilheteria internacional, não chegando na marca de 400 milhões de dólares.

Segundo a Variety, o filme que custou em torno de 200 milhões de dólares, acabou não se pagando totalmente, apesar do bom final de semana de abertura.

Espera-se que o filme cause um prejuízo de até 100 milhões de dólares para o estúdio, que gastou em torno de 80 a 100 milhões de dólares para o marketing.

O filme já chegou ao fim de sua exibição nos cinemas, e para se pagar, deveria arrecadar pelo menos 600 milhões de dólares no mundo todo.

Dwayne Johnson como Adão Negro

Qual o motivo do filme perder tanto dinheiro?

O longa-metragem da DC não foi bem na crítica internacional, embora o público em geral tenha gostado muito do filme. No Rotten Tomatoes, a avaliação dos críticos está em 39%, enquanto o público contabiliza com 89%.

Por conta das críticas negativas, muitos fãs não foram ver o filme, esperando um lançamento no streaming. Mesmo com a aparição do Superman, nem todos ficaram convencidos.

Um outro obstáculo do filme foi estrear pouco antes do Halloween, e saindo uma semana depois de Halloween Ends, o último filme da saga de Michael Myers.

Além disso, o longa-metragem ficou perto do lançamento de Pantera Negra: Wakanda Forever, com o grande público estando mais ansioso para o filme da Marvel. Ainda vale lembrar que ambos os filmes não tiveram lançamento na China e na Rússia.

Adão Negro chega no dia 16 de dezembro ao HBO Max.

