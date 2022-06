Adão Negro e Sociedade da Justiça têm visuais detalhados em imagens da DC

Depois de divulgar o primeiro trailer de Adão Negro, a DC revelou as capas dos vindouros quadrinhos ligados ao filme estrelado por Dwayne Johnson, o The Rock.

Os quadrinhos, que serão lançados antes do vindouro filme da DC, prometem trazer mais detalhes sobre o longa-metragem, contando mais sobre a Sociedade da Justiça.

As imagens, divulgadas pela editora, mostram os diversos membros da equipe: Gavião Negro, Senhor Destino, Ciclone e Esmaga-Átomo.

As obras levam o título The Justice Society Files, cada uma retratando membros específicos da Sociedade da Justiça, revelando suas histórias e conexões com o Adão Negro.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022. As HQs serão lançadas de julho a agosto. Veja as imagens, abaixo.

