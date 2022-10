Adão Negro falhou ao não mostrar o maior poder DESSE herói

O Gavião Negro, interpretado por Aldis Hodge em Adão Negro, tem um papel importante no filme, mas a história não explorou seu poder mais forte.

Como o líder da Sociedade da Justiça, Carter Hall está na linha de frente da tentativa da equipe de derrotar o Adão Negro. As câmeras dão oportunidades para as habilidades do herói brilharem, com o Gavião Negro protagonizando vários dos momentos mais memoráveis do filme.

Porém, a estreia dele no DCEU perdeu a oportunidade perfeita para mostrar todo o poder que o Gavião Negro possui.

Um dos maiores pontos no final de Adão Negro, acontece quando o Senhor Destino vê um futuro onde o Gavião morre lutando contra o demônio Sabbac.

Então, o feiticeiro se sacrifica para manter Carter vivo, mas isso é totalmente desnecessário já que o Gavião Negro possui poderes de reencarnação nos quadrinhos.

Por conta de uma antiga maldição, o herói conseguiu reencarnar diversas vezes. Os detalhes do poder não são muito bem explicados nos quadrinhos, porém, sabemos que o personagem consegue manter algumas memórias de suas vidas passadas.

Essa impressionante habilidade do Gavião Negro poderia muito bem ter aparecido em Adão Negro se o herói tivesse realmente morrido enfrentando Sabbac.

A morte do Gavião Negro poderia traria muitas oportunidades ao DCEU

Se o filme apresentasse essa habilidade do Gavião, é óbvio que seria muito melhor que ele morresse no lugar do Doutor Destino no final do filme. Assim, o longa usaria o curioso poder do herói, e mostraria que Carter Hall não teme a morte.

Mesmo tendo a consciência de que pode reencarnar, se o Gavião estivesse disposto a morrer em Adão Negro, o filme mostraria o quão longe o personagem estaria disposto a chegar para salvar vidas.

Além disso, o fato criaria a oportunidade perfeita para explorar o passado e os poderes do personagem, já que seu renascimento teria que ser justificado, e o público ficaria curioso com o que vem a seguir para ele.

A morte do Gavião também permitiria que nós víssemos mais de Pierce Brosnan como Senhor Destino no universo DC. A morte do feiticeiro deve ser o fim do ator como o personagem, já que seu capacete provavelmente passará seus poderes para um novo campeão.

Além disso, essa escolha seria um caminho fácil para trazer a Mulher-Gavião para os filmes da DC. Hall não é o único que porta a maldição da reencarnação, já que sua famosa contraparte feminina também está presa com ele neste loop infinito.

Ela não é mencionada nenhuma vez no filme, mas a morte e renascimento do Gavião seria um gatilho ideal para começar um novo ciclo em que seus caminhos possam se cruzar.

Isso manteria a Sociedade da Justiça praticamente no mesmo caminho em que terminou o filme, porém, traria novos horizontes para a mitologia da DC nos cinemas.

Adão Negro em cartaz nos cinemas.

