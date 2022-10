Adão Negro: Filme da DC agradou a crítica? Confira

Prestes a estrear nos cinemas, Adão Negro é um dos projetos mais aguardados da DC. Protagonizado por Dwayne ‘The Rock’ Johnson, o filme tem tudo para trazer um estilo bem diferente para as produções do DCEU. Os fãs querem saber: o que a crítica especializada está achando do longa?

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Continua depois da publicidade

Além de Dwayne Johnson no papel principal, o elenco de Adão Negro conta com Noah Centineo (Para Todos os Garotos que Já Amei), Pierce Brosnan (007), Sarah Shahi (Sex/Life) e Djimon Hounsou (Shazam!).

Revelamos abaixo o que as primeiras impressões da crítica dizem sobre Adão Negro; confira.

Críticos aprovaram Adão Negro!

Os fãs da DC podem comemorar: as primeiras críticas sobre Adão Negro são, em sua maioria, muito positivas. A imprensa especializada elogia o visual do longa, o tom da história e a performance do elenco.

Para os jornalistas, Adão Negra acerta na escolha de uma história realmente brutal, honesta e cheia de reviravoltas.

“O Adão Negro mata qualquer um e qualquer coisa em seu caminho. Dwayne Johnson está fantástico como o protagonista. E ele não se esquece de quem o Adão Negro realmente é”, comentou a resenha do site Collider.

Um dos grandes trunfos de Adão Negro, segundo a crítica especializada, é seu visual estilizado e repleto de efeitos especiais.

“Épico, em todos os níveis. Adão Negro muda tudo na DC. Dwayne Johnson está elétrico e brutal como Adão Negro. A ação não para, e os efeitos são incríveis”, afirma a crítica do Screen Rant.

Para parte da imprensa, Adão Negro não apenas revitaliza o DCEU – mas também serve como um alívio para o cansado gênero dos super-heróis.

“Black Adam é o filme da DC com a maior quantidade de ação. É emoção do início ao fim, um verdadeiro espetáculo. Dwayne Johnson está perfeito, mas Pierce Brosnan é o destaque”, avalia o Discussing Film.

Pierce Brosnan, vale lembrar, integra o elenco de Adão Negro como o Senhor Destino, um dos personagens mais interessantes da DC.

Alguns críticos também afirmaram que a DC ultrapassa a Marvel com o lançamento de Adão Negro.

“Nessa batalha, a DC supera a Marvel. Na verdade, a DC está de volta”, comentou outro jornalista nas redes sociais.

Adão Negro estreia nos cinemas brasileiros em 20 de outubro de 2022. Outros filmes e séries da DC estão disponíveis no catálogo do HBO Max. Confira abaixo o trailer legendado de Adão Negro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.