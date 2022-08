Adão Negro: História do vilão pode ter sido revelada

A história do vilão de Adão Negro, Sabbac, pode ter sido revelada em uma descrição de um brinquedo.

O personagem, que tem um visual demoníaco nos quadrinhos da DC, vai entrar em combate contra Adão Negro e a Sociedade da Justiça.

Continua depois da publicidade

No entanto, a descrição de um colecionável do personagem acabou entregando sua história de origem e estragando a expectativa (via The Direct).

“Possuído por um demônio, um líder militar da Intergangue se transforma em Sabbac, o único ser cujos poderes são iguais aos de Adão Negro”, diz a descrição.

“Determinado a assumir Kahndaq e talvez o mundo inteiro, Sabbac deve ser detido, e o ferozmente autônomo Adão Negro pode precisar da ajuda de alguns aliados improváveis ​​para superá-lo”, conclui a descrição.

Filme novo da DC

Dwayne Johnson está escalado para interpretar o Adão Negro há um bom tempo, mas o projeto demorou para acontecer por conta de sua agenda lotada.

O astro é um dos nomes mais requisitados de Hollywood na atualidade, e participa de várias novas produções por ano.

Adão Negro, da DC, chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.