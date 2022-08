Adão Negro: Imagens destacam visual dos personagens; veja

Adão Negro, o tão aguardado filme da DC com o astro Dwayne Johnson, ganhou novas imagens detalhando o visual dos personagens.

A revista Vanity Fair revelou fotos inéditas do longa-metragem, destacando os membros da Sociedade da Justiça o o personagem-título.

Continua depois da publicidade

Johnson chegou a comentar sobre como o Adão Negro rivaliza com o Superman, e o quão poderoso ele é. O ator se mostrou conhecido dos quadrinhos, dizendo que uma das fraquezas do Homem de Aço é a magia, e o anti-herói possui poderes mágicos.

“Quando você tira Adão Negro do panteão de super-heróis do Universo DC, ele é abençoado com esses incríveis superpoderes dos deuses que rivalizam com o Superman”, diz o ator.

“A diferença é, bem, algumas coisas. Número um, a maior fraqueza do Superman é a magia, e um dos maiores superpoderes do Adão Negro é a magia”, provocou o astro.

Veja as imagens, abaixo.

Filme pode ter cena pós-créditos

Segundo o novo relatório do THR, o longa-metragem teve uma exibição de teste recente, revelando ainda mais ligação com o DCEU (via ScreenRant).

O site confirma que uma cena pós-créditos foi vista, servindo como um novo elemento para dar ao Adão Negro seu lugar no Universo DC.

Este não é o único meio para ajustar o personagem ao DCEU. A presença de Viola Davis retornando como Amanda Waller, ainda vai fortalecer a ligação do filme com os outros do universo da editora.

Apesar disso, detalhes sobre a suposta cena não foram revelados.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.