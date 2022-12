Adão Negro chegou aos cinemas em outubro e agora os fãs podem assistir a obra do conforto de suas casas. O filme com Dwayne Johnson já está disponível no HBO Max.

O filme dividiu a crítica internacional, e não foi um grande sucesso de bilheteria, contabilizando apenas 384 milhões de dólares em todo o mundo.

De fato, há reportagens sobre o filme efetivamente perder dinheiro para a Warner Bros, mas a informação não foi confirmada ainda.

Vale lembrar que o filme não foi lançado na Rússia por conta da guerra contra a Ucrânia, e na China por causa de problemas na política.

Tentando expandir o DCEU, a editora do Batman e do Superman revelou Adão Negro aos outros heróis existentes, bem como a Sociedade da Justiça.

O projeto dos sonhos de The Rock saiu do papel, e trouxe de volta o Superman, como os fãs da DC tanto pediram por anos.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

O roteiro do filme foi escrito por Adam Sztykiel, enquanto Jaume Collet-Serra dirige.

Adão Negro já está disponível no HBO Max.

