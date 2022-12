Adão Negro não faz parte dos novos planos da DC

Após o fracasso de Adão Negro nas bilheterias, a nova gestão da DC revelou que o personagem de Dwayne Johnson não faz parte dos novos planos.

James Gunn e Peter Safran, líderes da DC Studios, se reuniram com o astro do filme, e acertaram sobre seu futuro na editora.

Johnson, em uma publicação, esclareceu que não fará parte da primeira fase da DC Studios, embora ainda esteja no papel e possa retornar em algum momento do futuro (via ScreenRant).

“Eu queria dar a vocês uma atualização tão esperada sobre o Adão Negro sobre o futuro do personagem no novo Universo DC. James Gunn e eu nos falamos e Adão Negro não estará em seu primeiro capítulo de narrativa”, escreveu o astro. “No entanto, a DC e a Seven Bucks concordaram em continuar explorando as maneiras mais valiosas de usar o Adão Negro em futuros capítulos do multiverso da DC. “

“Essas decisões tomadas por James e a liderança da DC representam sua visão do DCU por meio de suas lentes criatividade. Após 15 anos de trabalho árduo e incansável para finalmente fazer Adão Negro, estou muito orgulhoso do filme que entregamos aos fãs ao redor do mundo”, disse em outra parte da nota.

Dwayne Johnson é acusado de mentir sobre lucros de Adão Negro

Em uma matéria, o Deadline revelou que o filme teria lucro entre 52 a 72 milhões para a Warner Bros., e não daria prejuízo de 100 milhões de dólares como reportava a Variety.

Dwayne Johnson chegou até mesmo a compartilhar a matéria do Deadline no Twitter, reforçando que o filme teve lucro.

Porém, Matthew Belloni, ex-editor do THR, revelou que o astro repassou informações falsas sobre o lucro do filme, bem como o orçamento de marketing.

O jornalista revelou ter conversado com executivos, que acreditam que The Rock vazou números enganosos sobre a produção. Belloni ainda comentou que os 100 milhões de dólares gastados no marketing é um completo exagero.

“Em meio a todos os relatos de Black Adam perdendo dinheiro, a equipe Dwayne Johnson chegou a vazar para o Deadline e depois twittar uma suposta planilha financeira”, escreveu Belloni.

Adão Negro está disponível na HBO Max.

