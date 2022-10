Adão Negro: Onde estava a Liga da Justiça durante AQUELA cena do filme

Contém Spoilers

O novo filme do Adão Negro teve diversas conexões com o universo da DC nos cinemas, o que criou uma confusão sobre o paradeiro da Liga da Justiça durante uma cena importante.

Adão Negro marcou o retorno de Henry Cavill como Superman, o que não acontecia desde Liga da Justiça, 5 anos atrás. O personagem chegou a aparecer mais duas vezes sem mostrar o rosto durante o período, com os fãs implorando para que Cavill continuasse como o personagem.

Continua depois da publicidade

Acontece que o Superman apareceu sozinho na cena pós-créditos do filme, faz a falta da Liga da Justiça ser muito estranha, especialmente após Adão Negro deixar claro o quanto é poderoso.

O anti-herói mostrou que podia derrotar toda a Sociedade da Justiça sozinho, fazendo com que Superman tivesse sim sentido a necessidade de trazer seus companheiros de equipe como apoio. Mesmo que nem todos os membros da Liga fossem úteis contra o Adão Negro, ainda seria uma forma simbólica de mostrar o que o personagem teria que enfrentar. Mas a responsabilidade foi colocada somente nos ombros de Clark Kent.

Por que a Liga da Justiça não está com o Superman em Adão Negro?

Podem haver duas razões principais para a falta da Liga da Justiça ao lado de Superman na cena pós-créditos de Adão Negro.

Uma possibilidade é que nenhum outro super-herói da Liga conseguiria deter o personagem de The Rock sem a ajuda do Superman, fazendo com que o Último Filho de Krypton seja o único membro que deveria estar ali.

Também existe a chance de Amanda Waller ter pedido apenas para o Superman estar ali para demonstrar poder sem arriscar causar um outro incidente com o Adão Negro. Mesmo o anti-herói sendo claramente uma ameaça no nível da Liga, mandar apenas o Superman seria uma forma de não provocar sua ira.

Mas além das explicações na ficção, também existe um motivo do mundo real para apenas Henry Cavill aparecer na cena. Justamente por ser o grande momento que traria o ator de volta ao Universo DC.

Ter mais membros da Liga naquele momento só tiraria o foco do Superman. Além disso, mesmo sem considerar a incerteza do futuro de alguns atores da franquia, ainda seria um pesadelo de relações públicas unir, além do próprio Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fischer para fazer uma pequena aparição no filme.

Adão Negro está nos cinemas de todo o Brasil.

Sobre o autor Gabriel Soldeira