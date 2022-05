Adão Negro: Pierce Brosnan revela seu visual vilanesco como Senhor Destino

Pierce Brosnan, ator da franquia 007, estará no elenco de Adão Negro, novo filme da DC estrelado por Dwayne Johnson.

Em publicação recente em seu perfil no Instagram, o astro compartilhou uma selfie mostrando o seu visual para o novo filme, com foco em sua barba grisalha que o transforma em Kent Nelson, o Doutor Destino.

Confira a imagem logo abaixo:

Nos quadrinhos, o personagem Doutor Destino apareceu pela primeira vez em More Fun Comics #55, lançada em maio de 1940. Criado por Gardner Fox e Howard Sherman, o personagem Kent Nelson é o filho do arqueólogo Sven Nelson, que acidentalmente liberou Nabu, o Sábio. Nabu matou Sven, e Kent é levado como aprendiz. 20 anos mais tarde, recebe o Elmo Mágico do Destino, um amuleto e um manto dourado.

Embora o filme Adão Negro seja esperado para estrear ainda neste ano nos cinemas, a DC ainda não divulgou grandes detalhes sobre o projeto.

Adão Negro estreia dia 20 de outubro de 2022 nos cinemas do Brasil.

