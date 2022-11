Adão Negro pode ser banido na China após comentários de ator

O filme Adão Negro, último lançamento da DC no cinema nesse ano, era o projeto dos sonhos do ator Dwayne Johnson, que finalmente viu a luz do dia. O longa-metragem introduziu o grande vilão do Shazam, e a Sociedade da Justiça.

No entanto, o filme não foi tão bem nas críticas especializadas, apesar do público ter elogiado muito. Além disso, o longa arrecadou pouco mais de 319 milhões de dólares na bilheteria.

Continua depois da publicidade

Mas, a arrecadação pode não aumentar como o esperado com o filme podendo ser banido na China, após comentários de um dos astros do elenco.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Pierce Brosnan revelou ter se encontrado com Dalai Lama

O longa-metragem está correndo um sério risco de ser banido na China, e não alavancar ainda mais sua bilheteria no país. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) não vai ser lançado na China.

A decisão do cancelamento do lançamento seria por conta dos comentários de Pierce Brosnan e a controvérsia que causou no governo.

Brosnan disse ter encontrado com Dalai Lama, o líder espiritual e ex-chefe de Estado do Tibete, região anexada pela China em 1959 (via CBR).

O 14º Dalai Lama vive exilado. Desde então, ele reside em Dharamshala, na Índia, onde estabeleceu o governo tibetano no exílio.

Por conta disso, a China pode estar banindo o novo filme da DC, assim como fez já com diversos outros projetos de diferentes estúdios.

O governo chinês tenta sempre remover todas as referências ao Tibete ou ao povo, e chegou a pressionar os estúdios de Hollywood a fazerem o mesmo, para que o lançamento no país aconteça.

Ainda não foi confirmada a informação pela China Film Administration e nem pelo governo da China, mas, é possível que os temas de Adão Negro possam violar algumas regras no país.

Normalmente, elementos sobrenaturais e figuras religiosas, ou personagens que se assemelham a eles, correm o risco de ter o filme banido. Violência excessiva e vilões que possuem sucesso em seus planos também são algumas causas do cancelamento do longa na China.

O ator Keanu Reeves também teve seus filmes banidos na China desde o início do ano, depois que o astro participou de um show beneficente para a Tibet House nos Estados Unidos.

O governo local baniu todos os filmes dos provedores de serviços de streaming, bem como o nome do ator escrito em chinês da internet.

Adão Negro está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.