Adão Negro: Por que filme com Dwayne Johnson fracassou

Você sabia que, mesmo garantindo uma bilheteria de aproximadamente 400 milhões de dólares, Adão Negro é considerado um fracasso da DC? O filme de Dwayne Johnson, além de dividir a opinião da crítica especializada, não garantiu o retorno monetário esperado. Sendo assim, o que explica o fracasso do longa?

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

O protagonista é interpretado por Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Além de protagonizar o longa, The Rock também é um dos produtores-executivos.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o fracasso financeiro e crítico de Adão Negro; confira.

Mesmo com alta bilheteria, Adão Negro é fracasso da DC

Até o fechamento dessa matéria, Adão Negro fatura pouco mais de 384 milhões de dólares nas bilheterias. O valor impressiona, mas não compensa o orçamento do longa.

Segundo a revista Variety, Adão Negro custou cerca de 195 milhões de dólares para ser produzido – e o gasto não termina por aí. O orçamento, vale lembrar, de marketing foi de 80 a 100 milhões de dólares.

Para recuperar o investimento e gerar lucros para a Warner, Adão Negro terá que garantir cerca de 600 milhões de dólares nas bilheterias. Ao que tudo indica, isso não deve acontecer. Se tiver sorte, o filme da DC conseguirá ultrapassar a barreira de 400 milhões.

Logo, Adão Negro deve trazer um prejuízo de milhões de dólares para a Warner. Mas afinal: o que explica o fracasso do longa?

Adão Negro estreou nos cinemas em 21 de outubro de 2022. Em seu primeiro fim de semana de exibição, o longa garantiu 143 milhões de dólares nas bilheterias, um número bem maior que o dos rendimentos de Shazam, por exemplo.

Com o passar do tempo, a bilheteria diminuiu exponencialmente. Com isso, no início de novembro, Adão Negro não tinha a menor chance de concorrer com Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

O filme da Marvel chegou aos cinemas em 10 de novembro de 2022, faturando mais de 300 milhões de dólares na estreia. Com a estreia do longa, Adão Negro perdeu a liderança nas bilheterias.

Logo, Pantera Negra 2 é o principal responsável pelo fracasso financeiro de Adão Negro. Vale lembrar que o filme de Dwayne Johnson estreou em um momento bastante conturbado para a DC – marcado pelo cancelamento de filmes como Batgirl e uma reavaliação do modelo atual do DCEU.

Por isso, o fracasso financeiro de Adão Negro pode trazer grandes problemas para o futuro da DC nos cinemas.

Eventualmente, Adão Negro será disponibilizado no HBO Max. Todos os outros filmes da DC estão na plataforma.

