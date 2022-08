Adão Negro: Sociedade da Justiça aparece em novas imagens

A Sociedade da Justiça é destaque em novas imagens de Adão Negro, divulgadas pela Total Film.

A revista revelou fotos inéditas dos bastidores do longa-metragem da DC, que terá a estrela Dwayne Johnson no papel principal.

Mostrando os heróis da Sociedade da Justiça como Senhor Destino e Gavião Negro, os visuais únicos podem ser vistos de uma forma mais detalhada (via ScreenRant).

Uma das imagens mostra de forma detalhada o traje de Esmaga-Átomo, herói que será interpretado por Noah Centineo.

Vejas as imagens, abaixo.

Astro revela o quão poderoso é o Senhor Destino

Pierce Brosnan comentou sobre os poderes do Senhor Destino, que utiliza o Elmo de Nabu, e está em contato direto com os Lordes da Ordem para manter o equilíbrio entre ordem e caos (via ScreenRant).

“Ele tem poderes para prever o futuro, ressuscitar os mortos e se teletransportar enquanto usa um capacete de ouro… É uma bênção e uma maldição. É quase como um vício em drogas em alguns aspectos”, disse ele.

“É preciso muita energia para usar o capacete. Foi uma roupa e um capacete muito bem desenhados, dos quais eu gosto muito. Jaume Collet-Serra é muito inclusivo na colaboração. Ele foi maravilhoso no sentido de que ele me enviaria desenhos do capacete, para que eu pudesse participar do visual dele”, concluiu o ator.

Adão Negro, da DC, chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.