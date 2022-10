Adão Negro tem algo em comum com Venom e isso não é bom

Adão Negro chegou aos cinemas e tem algo em comum com Venom: a disparidade entre as notas dos críticos e dos fãs.

O filme com Dwayne Johnson não é exatamente um sucesso de crítica, mas isso parece não ter afetado – ainda – a bilheteria do filme. O fim de semana de estreia de US$ 67 milhões de Adão Negro quebrou os recordes anteriores de bilheteria de Johnson, dando à estrela sua estreia mais forte como protagonista solo.

Continua depois da publicidade

O próprio Johnson ficou previsivelmente em êxtase com o sucesso do filme e foi às redes sociais para agradecer aos espectadores por apreciarem seus esforços.

“Essa fenomenal PONTUAÇÃO DE AUDIÊNCIA de 90% para Adão Negro é tão gratificante por muitas razões”, escreveu ele. “Foram 15 anos. MUITO OBRIGADO a todos ao redor do mundo pelo incrível amor e apoio. No final, a única coisa que importa para mim é enviar as pessoas para casa felizes. E é por isso que sempre lutarei.”

Graças à considerável divisão entre os críticos e o público, Adão Negro agora ganhou mais uma distinção surpreendente, porque o filme tem a maior disparidade de pontuação no Rotten Tomatoes desde Venom.

Dwayne Johnson vive o Adão Negro

Muita diferença entre as notas dos fãs e críticos

O filme do anti-herói simbionte de 2018, estrelado por Tom Hardy, dificilmente foi um queridinho da crítica quando foi lançado, com uma pontuação no Rotten Tomatoes que atualmente é de 30%.

No entanto, o público discordou dos críticos, e o filme acabou com um faturamento mundial de mais de US$ 850 milhões contra um orçamento de US$ 100 milhões, tornando-o um grande sucesso. A pontuação de audiência muito respeitável do filme no Rotten Tomatoes de 80% reflete isso.

Como observa a Forbes, Adão Negro parece estar seguindo a estranha trilha de Venom de mais de 50% de disparidade entre as pontuações da crítica e do público no Rotten Tomatoes.

No momento da redação desta matéria, o filme com Dwayne Johnson possui uma pontuação humilde no Rotten Tomatoes de 39%, mas uma pontuação estelar de 90% da audiência, o que representa uma diferença de 51% entre as opiniões dos críticos e dos espectadores.

O problema disso é que a opinião dos críticos não está representando a dos espectadores médios, o que nunca é bom, visto que muitos tomam como base as críticas para decidirem o que vão assistir. Outra possibilidade é que o público esteja avaliando bem o filme antes de assistir (comportamento típico de fãs), ou simplesmente por serem fãs da DC.

Caso haja sucesso, dado o empenho de The Rock em divulgar o filme e a cena pós-créditos bem reveladora, é provável que uma sequência seja anunciada em breve.

Adão Negro está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.