Adão Negro tem cenas pós-créditos?

O novo filme de heróis do ano, Adão Negro, um dos mais aguardados lançamentos da DC, já está em exibição nos cinemas, prometendo muita ação.

Depois de anos em desenvolvimento, o projeto finalmente saiu do papel, com Dwayne Johnson interpretando o personagem titular, que nos quadrinhos é vilão do Shazam.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Diversas especulações sobre o retorno do Superman no filme tomaram as redes sociais nas últimas semanas. Porém, a grande dúvida de todos é: o filme conta com cenas pós-créditos?

Afinal, tem cena pós-créditos ou não?

O novo filme da DC conta com apenas uma cena, e logo após os créditos do filme, e o espectador não precisa esperar até o final de todo o filme.

Após Adão Negro derrotar Sabbac, o personagem assume o posto de protetor de Kahndaq, assim como o povo gostaria ao longo do filme.

Escolhendo um nome melhor que Teth-Adam, Adão Negro está recolhido nas ruínas do antigo castelo, sua nova fortaleza.

No entanto, um drone acaba se aproximando dele, e revela uma chama de vídeo, com a líder do Esquadrão Suicida, Amanda Waller. Ela aceita o fato de Adão Negro não querer ter ficado na cela, mas caso ele saia de Kahndaq, ela terá de interferir.

Adão Negro não fica intimidado com a mensagem de Waller, e diz que nenhuma força é párea para ele neste mundo. Porém, Waller diz que pode cobrar um favor de alguém que não é deste mundo.

Em seguida, o anti-herói diz “mande todos” e acaba destruindo o drone com um de seus raios, e a fumaça acaba tomando conta do lugar.

No meio da fumaça, um personagem com capa acaba pousando, e Adão Negro percebe sua presença, criando um clima de tensão. Este personagem era o Superman.

Antes mesmo de ser revelado, o Superman diz “faz tempo que alguém não deixou o mundo tão nervoso”, referindo-se sobre as ações de Adão Negro. Ao fundo, pode ser ouvida uma variação do tema clássico composto por John Williams para Superman: O Filme.

A cena ainda revela que o Escoteiro é interpretado por Henry Cavill, e está com um visual que todos os fãs desejavam. O traje está com uma cor azul mais viva, bem como um vermelho destaque no símbolo.

No final, com um sorriso de canto e seu famoso cacho em forma de “S”, o Superman assume um tom mais sério e fala “Adão Negro, vamos conversar”.

Adão Negro está em exibição nos cinemas. Enquanto não chega ao streaming da Warner Bros., outros filmes da DC podem ser assistidos na HBO Max.

