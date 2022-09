Adão Negro: Tema principal do filme é divulgado; veja

A Warner Bros. divulgou o tema principal do filme Adão Negro, um dos lançamentos mais aguardados do ano.

O último longa-metragem da DC em 2022, Adão Negro promete introduzir o maior vilão do Shazam, bem como a Sociedade da Justiça, além de expandir o DCEU.

A trilha sonora é composta por Lorne Balfe, conhecido pelos filmes Viúva Negra, Top Gun: Maverick, Missão: Impossível – Efeito Fallout e pelojogo Assassin’s Creed 3 (via ComicBook).

A estreia do filme acontece apenas no dia 20 de outubro, e apenas o tema do Adão Negro foi revelado. Esse é o primeiro trabalho do compositor na DC Comics.

Ouça a trilha sonora, abaixo.

Mais sobre Adão Negro

“Quase 5.000 anos depois de ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses egípcios – e preso com a mesma rapidez – Adão Negro (Johnson) é libertado de sua tumba terrena, pronto para liberar sua forma única de justiça no mundo moderno”, diz a sinopse.

Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo e Quintessa Swindell completam o elenco principal.

Jaume Collet-Serra dirige o filme, roteirizado por Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

