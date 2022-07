Adão Negro terá participação do Superman? Diretor responde

Adão Negro está prestes a chegar nos cinemas, a produção terá Dwayne Johnson no papel do protagonista. Os fãs do personagem especulam a aparição do Superman, conhecido pelos confrontos com Adão Negro.

Rencentemente o produtor do filme fez declarações animadoras sobre o encontro, mas durante entrevista ao Deadline, o diretor Jaume Collet-Serra afirmou que é improvável uma participação do kryptoniano.

“[seu] filme é uma história original… “no momento em que o filme termina, [Adão Negro] não sabe quem é Shazam ou Superman… ele está descobrindo [que o mundo está cheio de super-heróis… ele tem que se adaptar por que ele está aqui, [e] sobre o que é o mundo” (via The Direct).

O desejo dos fãs não será atendido segundo a declaração de Jaume, mas vale destacar que o grande rival de Adão Negro é o super-herói Shazam, se existe uma possibilidade, é do encontro do personagem de Zachary Levi com Adão Negro em uma futura produção.

Mais sobre Adão Negro

Além de finalmente permitir que Dwayne Johnson brilhe no reino dos super-heróis, o vindouro filme de Adão Negro também vai apontar os holofotes para a Sociedade da Justiça da América, a equipe de super-heróis mais antiga da DC Comics.

Entre os membros da equipe do DCEU está a Ciclone manipuladora do vento, que será interpretada pela atriz Quintessa Swindell de Gatunas, da Netflix.

Além disso foi anunciado que Noah Centineo, também um ator da Netflix – de Para Todos os Garotos que Já Amei, será o Esmaga-Átomo.

Em seguida, o ator Aldis Hodge de O Homem Invisível foi escalado como Gavião Negro e Sarah Shahi, de Sex/Life, como Adrianna, líder de um movimento de resistência.

O elenco é fechado com Pierce Brosnan como o poderoso Senhor Destino.

O personagem de Dwayne Jonson irá lutar contra a Sociedade da Justiça da América nos dias atuais, e nós também vamos voltar aos tempos antigos para descobrir como o homem antes conhecido como Teth-Adam ganhou seus poderes (o que foi indicado em Shazam!).

Atrás das câmeras, Jaume Collet-Serra de Jungle Cruise está dirigindo, com Rory Haines e Sohrab Noshirvani tendo escrito o último rascunho do roteiro.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

