Adão Negro: The Rock deu ideia para ESSE personagem aparecer

O novo filme da DC que já chegou aos cinemas, Adão Negro, vem dividindo a crítica internacional, embora esteja sendo muito elogiado pelos fãs por sua ação massiva.

Adão Negro é responsável por introduzir a Sociedade da Justiça, bem como expandir o DCEU como um todo. No entanto, há algo ainda mais especial para os fãs, a ideia de um certo personagem aparecer no longa foi de Dwayne Johnson.

“Quase 5.000 anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos – e aprisionado logo depois – Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça”, afirma a sinopse oficial de Adão Negro.

Além de The Rock no papel principal, o filme ainda é estrelado por Pierce Brosnan como Senhor Destino, Aldis Hodge como Gavião Negro, Noah Centineo vivendo o Esmaga-Átomo e Quintessa Swindell como Ciclone.

Dwayne Johnson como Adão Negro

O retorno do Superman de Henry Cavill

Mesmo que a cena pós-créditos de Adão Negro tenha vazado uma semana antes o ressurgimento do Superman de Henry Cavill cria possibilidades para o DCEU.

Johnson teve de contornar a situação com o ex-presidente da DC Films, Walter Hamada, que não queria o retorno de Cavill como Superman.

O astro contou com o apoio de Michael De Luca e Pamela Abdy, os chefes da Warner Bros. Pictures, que agora estão cuidando da DC Films temporariamente.

Em entrevista ao ComicBook, o ator confirmou a informação que foi até os líderes do estúdio, que o apoiaram. Ele ainda comenta que ama o Superman, e já era hora do personagem voltar.

“Bem, eu conheço Henry Cavill há muito tempo. Somos amigos. Minha parceira de negócios de longa data, Dany Garcia, ela tem sido uma grande defensora dele. Ela administrou sua carreira ao longo dos anos e nós amamos o Superman”, disse ele.

“Essa é a nova era de que estou falando. Essa nova era no universo DC é a que ouvimos. Ouvimos os fãs. Podemos não ser capazes de fazer tudo o que eles querem, mas eles vão saber que não são ignorados, porque foram ignorados por tanto tempo”, comentou o ator.

O ator ainda confirmou que apresentou a ideia para Cavill, que logo topou, já que era o maior desejo do astro em voltar ao papel.

The Rock ainda elogia o amigo, e diz que não sabe se existe outra pessoa que possa viver o Superman tão bem quanto Cavill no cinema.

“Então, ao apresentar isso para Henry [Cavill], ele também… Cara, quando se trata de Superman, eu não sei se existe outra pessoa no planeta que ame e encarne a mitologia e tudo do Superman além de Henry”, continuou o astro. “Eu estou tão feliz que tudo aconteceu. Estou tão feliz que os fãs estão perdendo a cabeça com isso. E estou alegre que há uma nova mudança neste universo DC. O Superman está de volta!”

O Superman de Cavill apareceu na cena pós-créditos de Adão Negro, com um traje ainda mais colorido e um visual modificado, o que os fãs tanto sonharam.

A partir dessa cena, há grandes possibilidades de uma sequência de O Homem de Aço, que está em desenvolvimento, bem como um filme entre Adão Negro vs Superman.

Adão Negro está em exibição nos cinemas.

