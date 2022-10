Adão Negro: The Rock recria icônica capa dos quadrinhos

O astro Dwayne “The Rock” Johnson, que vai interpretar o Adão Negro em seu filme solo, recriou uma icônica capa nos quadrinhos.

Um dos mais aguardados do ano, o longa-metragem da DC é a aposta da editora para expandir ainda mais seu universo compartilhado, com um projeto ainda mais violento.

O produtor Hiram Garcia compartilhou uma nova imagem promocional de Adão Negro, mostrando o astro The Rock sentado em um trono de pedra (via ScreenRant).

A foto acaba recriando a icônica capa de quadrinhos da edição 45 da história intitulada 52, que oferece um enorme destaque ao personagem.

Veja a imagem, abaixo.

Filme será fiel aos quadrinhos?

Muito se discute o quão fiel aos quadrinhos Adão Negro pode ser. Visto que o traje é bem próximo do clássico, bem como o visual do Senhor Destino, o filme parece respeitar seu material original.

Apesar disso, não está claro o quão próximo o longa-metragem será das HQs, embora ofereça visuais bem semelhantes das histórias desenhadas da DC.

A história de fundo com Adrianna Tomaz, que se tornará a heroína Ísis, parece um tema que será abordado no filme. O casal foi formado ainda na série mensal 52, que mostra a origem de Ísis.

No entanto, haverá algumas mudanças entre Adão Negro e Gavião Negro, um dos personagens que possui diversas reencarnações durante sua vida.

Normalmente, o Gavião Negro é rotulado como um adversário do vilão Vandal Savage, este que também passou pela evolução histórica.

Porém, no filme, Savage parece não existir ainda no DCEU, e caberá ao Adão Negro ser o principal vilão do Gavião Negro.

Nos quadrinhos, ambos tiveram embates épicos, visto que Kahndaq é um país árabe que fica próximo ao Egito. Por conta de sua reencarnação de um príncipe egípcio, Carter Hall terá uma rivalidade com Teth-Adam.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.