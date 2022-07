Adão Negro: Visual do vilão é revelado em imagens

O vilão do filme Adão Negro teve seu visual revelados em novas imagens.

A McFarlane Toys divulgou imagens do colecionável de Sabbac, antagonista do filme, que deve aparecer apenas no terceiro ato (via The Direct).

Continua depois da publicidade

Não está claro quem deverá interpretá-lo, apesar de rumores apontarem para o ator Marwan Kenzari. Ele foi o único do elenco principal a não ter o papel revelado pela DC.

Adão Negro deve apresentar a versão mais conhecida do vilão. Ishmael Gregor, um imigrante russo que se tornou chefe da máfia de Nova York, cobiçou os poderes de Sabbac.

Após ter encontrado Timothy Karnes, o primeiro a encarnar o demônio, Gregor iniciou um ritual satânico para se tornar no vilão. O russo acaba por matar Karnes, e vira em uma besta com grandes chifres, adquirindo os poderes obscuros.

Veja a imagem, abaixo.

DC tem uma vantagem sobre a Marvel

O filme Adão Negro tem uma vantagem sobre o MCU. É a história da Sociedade da Justiça da América que indica que a DC pode fazer algo que o MCU provavelmente nunca fará: apresentar uma versão mais velha dos Vingadores.

Há uma série de razões para isso. Notavelmente, a Marvel realmente não tem uma equipe comparável em sua vasta biblioteca de quadrinhos. A tradição do MCU torna bastante aparente que tal grupo nunca existiu – pelo menos não dentro da Linha do Tempo Sagrada.

Um fator importante nessa discrepância entre os dois universos cinematográficos é que muitos da “velha guarda” do MCU já se foram ou estão saindo, então o valor de ver uma versão mais antiga não estaria lá.

Tony Stark e Steve Rogers se foram, e pode ser que Thor vá embora em Thor: Amor e Trovão Alguns personagens estão na ativa, mas é evidente que uma equipe mais antiga dos Vingadores não está nas cartas.

Adão Negro chega aos cinemas em 20 de outubro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira