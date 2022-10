Adão Negro vs Superman: Quem ganharia em uma luta?

O filme do Adão Negro está próximo de seu lançamento, e a presença do Superman vem se tornando uma realidade. Caso o personagem retorne, de fato, poderia haver um embate épico entre Adão Negro e o Superman em algum momento no DCEU.

A DC está com tudo no cinema e na TV, com diversos fãs entrando em consenso que até o momento, foi melhor que a Marvel nesse ano. No entanto, tanto para a DC quanto Marvel, apenas resta um filme para ser lançado.

Enquanto Shazam! Fúria dos Deuses foi adiado para 2023, ficou livre para seu vilão, Adão Negro, brilhar com Dwayne “The Rock” Johnson no papel.

Mas, com muitos rumores envolvendo a participação do Superman, o público começa a questionar quem dos dois poderia vencer em uma luta.

O Superman pode vencer?

Sem dúvidas, o Superman é capaz de vencer o Adão Negro. O vilão tem basicamente os mesmos poderes do Shazam, utilizando dos raios um fator para ser ainda mais destrutivo.

O Superman possui muitas habilidades, que podem favorecer uma vitória do Homem de Aço. Além da capacidade de voar e ser tão rápido como o Flash, o Escoteiro tem uma força física brutal.

Nos filmes, quadrinhos e animações, o personagem se segura, pois não sabe sobre a extensão de seus limites. Dado que ele chega a lutar de igual para igual com Darkseid, contra o Adão Negro seria um grande desafio.

Além disso, o Homem do Amanhã possui o super sopro, sopro congelante e visão de calor, o que pode ajudá-lo quando a situação apertar. Mas, seu grande empecilho será a magia do vilão.

Adão Negro seria o vencedor por ter magia, então?

Não necessariamente. O Adão Negro, mesmo possuindo habilidade mágica por conta do Mago Shazam, poderia ser derrotado pelo Superman.

Mesmo que o Superman tenha derrotado o Capitão Marvel no desenho da Liga da Justiça, a magia o afeta bastante, o que seria capaz de derrubá-lo facilmente.

Conforme aponta o CBR, o Adão Negro é um dos vilões mais perigosos da DC por sua ferocidade, e não apenas os poderes. Ele levou tempo para ser derrubado pela Liga da Justiça, Jovens Titãs e Sociedade da Justiça. Nessa história, o Caçador de Marte foi um personagem a auxiliar muito contra o inimigo.

Porém, conforme pode ser visto em Superman & Shazam!: O Retorno do Adão Negro, o vilão sofre contra o Superman, mas consegue atacá-lo com facilidade por conta da magia.

Visto que o Adão Negro não se segura, diferentemente do Superman, ele realmente poderia derrubar o Homem de Aço em uma luta.

Qual o resultado final?

É claro que há grandes chances do Adão Negro vencer o Superman, bem como o herói vencer o famoso vilão. Ambos possuem super força e a capacidade de voar.

Porém, a diferença entre os dois justamente se dá por conta de outros poderes. Por possuir magia, o Adão Negro tem uma vantagem. Sua ferocidade também pode ser considerada como uma habilidade.

Mas, o Superman, além de lutar contra um guerreiro experiente, também tem experiências piores com outros inimigos ainda mais poderosos. Fora que é mais rápido que o Adão Negro, e, possivelmente, ainda mais forte que o vilão.

O grande problema justamente está em sua vulnerabilidade por magia, o que o afetaria, mas não o derrubaria por completo se o Adão Negro não fosse insistente com os raios.

Levando em conta todas as habilidades do Superman e as de Adão Negro, um empate seria o resultado final do confronto épico.

Adão Negro estreia nos cinemas no dia 20 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.