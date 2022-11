Adeus, Deadpool? Ryan Reynolds diz estar se aposentando do papel

Ryan Reynolds animou todo mundo ao anunciar que Hugh Jackman voltará ao papel do Wolverine em Deadpool 3, mas esse parece ser o fim da linha para o mercenário tagarela nas telonas.

Em entrevista ao The Jess Cagle Show, Reynolds disse que só interpretará o anti-herói da Marvel mais uma vez, que será lançado em novembro de 2024 .

“Só estarei fazendo Deadpool nos próximos dois anos”, disse Reynolds quando perguntado o que ele poderia dizer sobre a próxima parte da franquia Deadpool. É isso. Apenas este filme”, disse o ator.

Isso é chocante, visto que os fãs estão ansiosos para ver o anti-herói de Reynolds se misturar com mais personagens da Marvel desde que a Disney adquiriu propriedades da Fox em 2019 , incluindo os direitos de usar os X-Men, Quarteto Fantástico e Deadpool nos filmes do MCU.

Reynolds disse que a produção do terceiro filme “Deadpool” deve começar pouco antes do verão de 2023. Atualmente, está programado para ser lançado em 8 de novembro de 2024.

Mais sobre Deadpool 3

Confira a sinopse do primeiro filme, abaixo.

“Wade Wilson é um ex-agente especial que passou a trabalhar como mercenário. Seu mundo é destruído quando um cientista maligno o tortura e o desfigura completamente. O experimento brutal transforma Wade em Deadpool, que ganha poderes especiais de cura e uma força aprimorada.”

“Com a ajuda de aliados poderosos e um senso de humor mais desbocado e cínico do que nunca, o irreverente anti-herói usa habilidades e métodos violentos para se vingar do homem que quase acabou com a sua vida.”

Rhett Reese e Paul Wernick estão encarregados do roteiro, enquanto Shawn Levy será o diretor. Ryan Reynolds vai retornar ao papel do mercenário tagarela.

Deadpool 3 será lançado no dia 8 de novembro de 2024.

