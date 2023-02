Adoráveis Mulheres: Netflix lança imperdível filme de época com atriz da Marvel

Aclamado por público e crítica, o drama de época Adoráveis Mulheres acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. Famoso por seu elenco de estrelas – com atrizes de Harry Potter e da Marvel – o filme é divertido, emocionante, romântico, inspirador e muito bem produzido.

Com direção de Greta Gerwig (LadyBird: É Hora de Voar), Adoráveis Mulheres (Little Women, no título original) chegou aos cinemas em 2019. O longa é uma adaptação do livro homônimo de Louisa May Alcott.

Indicado a 6 categorias do Oscar – e vencedor na de Melhor Figurino – Adoráveis Mulheres ganhou o coração da crítica especializada, com 95% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Adoráveis Mulheres na Netflix; confira!

De que fala Adoráveis Mulheres na Netflix?

Adoráveis Mulheres acompanha a rotina, os sonhos e o crescimento das irmãs March – Meg, Jo, Beth e Amy – na Massachusetts do século XIX.

“Determinada a conquistar um espaço só seu bem no meio dos anos 1860, uma escritora relembra os muitos momentos que passou com suas três irmãs e um grande amigo”, diz a sinopse oficial de Adoráveis Mulheres.

O filme foca na trajetória de Jo March, uma jovem que, nos anos subsequentes à Guerra Civil Americana, vive em Nova York e trabalha como escritora, relembrando as aventuras que viveu com as irmãs na adolescência.

Amy, uma das irmãs de Jo, estuda pintura em Paris, e tem a oportunidade de se reencontrar com Theodore, um crush da infância.

Meg, a primogênita da família, é casada com um professor, e Beth, a irmã caçula, desenvolve uma grave doença que reúne novamente todo o clã.

Elenco de Adoráveis Mulheres tem atrizes de Harry Potter e da Marvel

Como citamos anteriormente, um dos grandes trunfos de Adoráveis Mulheres é seu impressionante elenco de estrelas.

A atriz irlandesa Saoirse Ronan (LadyBird: É Hora de Voar), indicada ao Oscar por sua performance no longa, vive a protagonista Josephine ‘Jo’ March.

Emma Watson, a Hermione da franquia Harry Potter, interpreta Margaret ‘Meg’ March, a mais velha das irmãs March.

Eliza Scanlen, muito elogiada por sua performance na série de mistério Objetos Cortantes, vive Beth, a caçula da família.

Florence Pugh, a nova Viúva Negra dos filmes da Marvel, interpreta Amy March, a integrante da família que estuda na França.

Laura Dern, da franquia Jurassic Park, interpreta Marmee March, a mãe das garotas. A icônica Meryl Streep (A Escolha de Sofia) também está no filme, como a Tia Match.

Timothée Chalamet, de Duna e Até os Ossos, completa o elenco principal de Adoráveis Mulheres como Laurie Laurence.

O elenco de Adoráveis Mulheres conta também com Bob Odenkirk (Better Call Saul), James Norton (Happy Valley), Louis Garrel (Os Sonhadores) e Tracy Letts (Divórcio).

Você já pode assistir Adoráveis Mulheres na Netflix.

