After: Depois da Promessa ganha trailer emocionante; veja

Adaptação de uma fanfic de Harry Styles que virou um sucesso literário, nos cinemas After se tornou uma franquia popular, se encaminhando para o seu quarto filme, ganhou um trailer com detalhes da trama.

Na prévia Hardin será abalado por um segredo do passado de sua família, ao mesmo tempo que Tessa passa por uma grande tragédia, algo que pode separar o casal para sempre.

Depois da Promessa terá a mesma diretora de Depois do Desencontro, Castille Landon, a produção foi gravada em conjunto com o terceiro filme da franquia, assim os fãs podem aguardar pelo retorno de todo o elenco principal do longa.

O trailer foi disponibilizado pela Diamond Films Brasil, confira:

Do Wattpad para os cinemas

A franquia After acompanha a história de autodescoberta e despertar sexual de Tessa Young, uma estudante de 18 anos, que sai da casa onde mora com a mãe para iniciar uma nova jornada na universidade de Washington.

Ela conhece Hardin Scott e começa uma interessante história de amor, que irá desencadear todo o enredo da franquia.

O sucesso da fanfic na plataforma Wattpad, possibilitou a criação dos livros que inspiraram os filmes.

No Brasil, a franquia After é distribuída pela Diamond Films, e sempre estreia nos cinemas antes de ser disponibilizada nas plataformas virtuais.

After 3: Depois Do Desencontro está disponível no Prime Video.

