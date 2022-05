Agente Oculto: O filme da Netflix com astro da Marvel e ação do início ao fim

Ambientado no mundo da espionagem, Agente Oculto é um dos lançamentos mais aguardados da Netflix. A divulgação do primeiro trailer deixou a internet em polvorosa. Afinal de contas, o filme tem Chris Evans – o Capitão América da Marvel – como protagonista. Com uma história emocionante e repleta de ação, o longa tem tudo para conquistar fãs no mundo todo.

Uma mistura de suspense e ação, Agente Oculto é uma produção de Joe e Anthony Russo – os criadores de Vingadores: Ultimato. O filme é baseado na saga literária “The Gray Man”, escrita por Mark Greaney.

Com um orçamento de produção de 200 milhões de dólares, Agente Oculto também se estabelece como o filme mais caro da história da Netflix.

Será que o investimento dará resultado? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco, data de estreia e trailer de Agente Oculto na Netflix.

Conheça a trama eletrizante de Agente Oculto na Netflix

A premissa de Agente Oculto é bastante simples: um mercenário da CIA descobre grandes segredos da organização e entra na mira de um ex-colega.

“O agente da CIA Court Gentry foi tirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy. No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo. Lloyd Hansen, um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo”, afirma a sinopse oficial de Agente Oculto na Netflix.

Baseado no livro de Mark Greaney, lançado em 2009, Agente Oculto acompanha a história de Court Gentry – também conhecido como Sierra Six – um mercenário que, mesmo sem querer, acaba descobrindo os maiores segredos da CIA.

A descoberta coloca Gentry na mira de uma perigosa liga de assassinos profissionais – liderada pelo sinistro Lloyd Hansen.

Para escapar dessa perseguição eletrizante, Gentry conta com a ajuda da intrépida agente Dani Miranda.

Elenco de Agente Oculto tem Chris Evans e estrela de James Bond

O elenco de Agente Oculto é liderado por Ryan Gosling no papel do protagonista Court Gentry.

Um dos atores mais aclamados da atualidade, Gosling está em filmes como Diário de uma Paixão, Amor a Toda Prova e Blade Runner 2049. Por sua performance em La La Land: Cantando Estações, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator.

Chris Evans – o Steve Rogers dos filmes da Marvel – interpreta Lloyd Hansen, o temido assassino profissional que segue os rastros de Gentry.

Ana de Armas, famosa por performances em filmes como o suspense Entre Facas e Segredos e o thriller de espionagem 007: Sem Tempo Para Morrer, vive a agente Dani Miranda.

O elenco de Agente Oculto conta também com Jessica Henwick (Game of Thrones), Regé-Jean Page (Bridgerton), Alfre Woodard (Luke Cage) e Billy Bob Thornton (Fargo).

Wagner Moura, ator brasileiro conhecido por diversos projetos internacionais, completa o elenco.

Data de estreia de Agente Oculto na Netflix – Veja também o trailer

A Netflix confirmou a data de estreia de Agente Oculto para 22 de julho. Antes do lançamento na plataforma, o longa contará com exibições especiais em cinemas, a partir do dia 15 de julho.

Enquanto Agente Oculto não estreia na Netflix; veja abaixo o trailer do longa.

