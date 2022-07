Agente Oculto: Ryan Gosling detona astro da Marvel

O protagonista de Agente Oculto, Ryan Gosling, detonou um dos astros mais amados da Marvel por um simples motivo.

A produção da Netflix que vem assustando os fãs, já está cercada de alfinetadas dentro do próprio elenco. Gosling, que interpreta o mocinho, admitiu que ele e seu personagem possuem uma mesma opinião.

Ao ser perguntado por uma jornalista do The Hollywood Reporter sobre a opinião após a cena do protagonista chamar o bigode de Chris Evans de “lixo-gode”, o astro respondeu de forma clara o que pensa.

“Essa era a minha opinião. É isso”, disse ele, com um sorriso.

No filme, Gosling interpreta Seis, o agente Sierra, que tem um trabalho de matar um alvo. Após fazer muitas questões e esconder algo muito precioso de seus superiores, ele é caçado por Lloyd, vilão vivido por Evans.

Veja o vídeo, abaixo.

Mais sobre Agente Oculto

“O agente da CIA Court Gentry (Ryan Gosling) foi tirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo.

Lloyd Hansen (Chris Evans), um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani Miranda (Ana de Armas) já está pronta para defendê-lo”, conclui a sinopse.

Além de Evans e Gosling, o filme é estrelado por Ana de Armas, com Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Anthony e Joe Russo dirigem. O roteiro foi escrito por Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Agente Oculto está disponível na Netflix.

