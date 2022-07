Agente Oculto tem a referência perfeita a Barbie com Ryan Gosling

Ryan Gosling estrela Agente Oculto da Netflix, junto de Chris Evans. O filme tem uma referência perfeita a Barbie, filme de Greta Gerwig no qual Gosling viverá Ken.

Enquanto Agente Oculto recebeu críticas mistas, o poder de estrela de Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas levou a Netflix a transformar o filme em uma franquia.

Continua depois da publicidade

O final do filme propositalmente deixou pontas soltas para criar sequências. Mas antes delas, Gosling vai aparecer nas telonas como Ken no filme da Barbie em 2023, que já está se tornando um dos papéis mais bem escalados do ator até hoje.

Mesmo fora do filme oficial da Barbie, Gosling tem sido comparado ao personagem, como vemos em Agente Oculto.

Referência prevê o futuro

Quando o vilão Lloyd Hansen de Chris Evans está tentando aumentar as apostas para derrubar o Sierra Six de Gosling, ele diz que dará “dez milhões extras para o primeiro cara a colocar uma bala no cérebro desse boneco Ken”.

Considerando que o próximo papel que o público verá Ryan Gosling interpretar é justamente Ken, a referência não poderia ter vindo em momento mais perfeito.

Curiosamente, embora imagens oficiais e fotos do set de Ryan Gosling e Margot Robbie como Ken e Barbie estejam circulando na internet há meses, a referência de Agente Oculto é anterior à escalação do ator.

Como a fala sobre Ken de Agente Oculto foi escrita muito antes de Gosling estar envolvido no filme da Barbie de Greta Gerwig, os irmãos Russo brincaram que manifestaram o ator recebendo o papel.

Os diretores de Agente Oculto também brincaram com o Digital Spy (via ScreenRant) que encorajaram Gosling a “abraçar sua energia Ken”, preparando assim o ator para seu próximo grande papel.

Agente Oculto está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.