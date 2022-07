Agents Of Shield: Atriz do MCU fala sobre a série ser canônica ou não

Agents of Shield foi uma produção da ABC em conjunto da Marvel Television, antes das produções do MCU receberem série para o Disney+, o universo teve derivados através da televisão, entretanto desde a quinta temporada do programa o debate se ela é ou não é canônica, persiste.

Iman Vellani, conhecida por desempenhar seu papel como Kamala Khan, a heroína Miss.Marvel no seriado do Disney+, durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, a atriz comentou sobre o tópico de Agents of Shield.

“não é tudo canônico agora?” respondeu Iman, ela também completou com elogios a série “eu pessoalmente amo as temporadas anteriores, não é minha série favorita, mas certamente tem seus méritos!!” (via The Direct).

Após a inclusão do Rei do Crime em Gavião Arqueiro, e a confirmação do Demolidor em uma nova série para o Disney+, se espera alguma produção que explore os personagens da série da ABC.

Colaboração entre ABC e Marvel Television foi sucesso entre os fãs do MCU

Agents of SHIELD está chegou ao fim em sua sétima temporada. A série da Marvel foi criada em 2013.

O elenco da série conta com Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Iain De Caestecker, Henry Simmons, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Natalia Cordova-Buckley e Jeff Ward.

Confira a sinopse oficial: Um time de elite formado por agentes especiais investiga acontecimentos estranhos em todo o planeta, protegendo cidadãos comuns de eventos bastante incomuns.

Todas as sete temporadas de Agents of Shield, estão disponíveis no Disney+, clique aui para assinar.

