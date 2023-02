Air: Matt Damon vai atrás de Michael Jordan em trailer do filme da Nike

Air: A História por Trás do Logo é o novo filme de Ben Affleck e Matt Damon. Durante o Super Bowl LVII foi divulgado mais um teaser trailer.

A prévia mostra os personagens de Ben Affleck e Matt Damon atrás de uma maneira de aumentar as vendas da Nike.

Continua depois da publicidade

Para tal, eles precisam ir atrás de uma parceria e escolhem Michael Jordan, ainda iniciante no basquete, para trabalhar com eles.

Após o lançamento nos cinemas, o filme será disponibilizado no Prime Video, embora não tenha sido divulgado uma data.

Air é uma parceria entre a Amazon Studios, Skydance Sports e Mandalay Pictures, e o primeiro filme da produtora de Affleck e Damon, Artists Equity (via Variety).

“Do premiado diretor Ben Affleck, Air: A História Por Trás do Logo revela a inacreditável parceria revolucionária entre o então novato Michael Jordan e o incipiente departamento de basquete da Nike, um verdadeiro divisor de águas no mundo dos esportes e da cultura contemporânea com a marca Air Jordan. Esta história comovente retrata a arriscada aposta que definiu a trajetória de um time nada convencional, a visão intransigente de uma mãe que conhece o valor do imenso talento de seu filho e o fenômeno das quadras que se tornaria o maior jogador de basquete todos os tempos”, diz a descrição do filme.

Confira o teaser trailer, abaixo.

The chase for greatness. Inspired by true events, AIR is exclusively in theaters April 5, 2023. #AIRMovie pic.twitter.com/nbLO4G4FGA — AIR (@airmovie) February 13, 2023

Mais sobre o filme da Nike

‎Alex Convery escreveu o roteiro original, intitulado ‎Air Jordan, foi o presidente da Skydance Sports, Jon Weinbach que garantiu os direitos para adaptar para as telonas a vida de Vaccaro.

Ben Affleck e Matt Damon vão trabalhar em cima do roteiro, produzindo um novo tratamento e produzirão o longa-metragem, que será dirigido por Affleck.

Sonny Vaccaro será interpretado por Matt Damon, marcando a primeira vez que Affleck dirige o amigo.

O elenco ainda conta com Chris Messina, Viola Davis, Matthew Maher, Marlon Wayans, Chris Tucker, Jason Bateman, Gustaf Skarsgård, entre outros.

Air estreia em 6 de abril nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.