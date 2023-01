Ajustando Um Amor: Romance com estrela de Big Bang Theory ganha trailer legendado

Ajustando Um Amor, comédia romântica estrelada por Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), teve seu trailer divulgado pelo Amazon Prime Video.

A trama acompanha Sheila (Kaley Cuoco) e Gary (Pete Davidson). Quando se encontram, é amor à primeira vista – até percebermos que o encontro mágico não é obra do destino. Sheila tem uma máquina do tempo, então quando a noite perfeita não é suficiente, ela viaja para o passado de Gary e tenta transformá-lo no homem perfeito.

Continua depois da publicidade

Confira o trailer:

Mais sobre o filme

Deborah S. Craig, Kirk Kelly, Sierra Fisk, Wesley Holloway, Rock Kohli e Andrew Stevens Purd completam o elenco.

Dirigido por Alex Lehmann, Ajustando Um Amor estreia em 20 de janeiro no Prime Video.

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix