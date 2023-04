Al Pacino recusou Star Wars: “Dei a Harrison Ford uma carreira”

Al Pacino revelou ter rejeitado o papel de Han Solo na franquia Star Wars – personagem que acabou sendo interpretado por Harrison Ford.

“Bem, eu recusei Star Wars”, disse o ator (via Variety) durante uma palestra em Nova York. “Quando eu surgi, eu era o garoto novo do pedaço, você sabe o que acontece quando você se torna famoso. É como, ‘Dê tudo a Al’. Eles me ofereceriam até a rainha Elizabeth para interpretar”, contou Pacino.

“Eles me deram um roteiro chamado Star Wars… me ofereceram muito dinheiro. Eu li o roteiro… e não entendi. Então eu disse que não poderia fazer isso. Dei uma carreira a Harrison Ford”, finalizou.

Al Pacino também disse recentemente que reassistiu O Poderoso Chefão 25 anos após ver o filme pela última vez.

Um dos próximos trabalhos do astro será a adaptação de Rei Lear, de William Shakespeare.

O filme, que será dirigido por Michael Redford, foi originalmente anunciado em 2018. Pacino disse que ele e o roteirista Bernard Rose “estão chegando a um ponto em que temos um roteiro” e provavelmente vão começar as filmagens no ano que vem.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.